The Weeknd lance son nouvel album Dawn FM – El Sol de México

2022 ne fait que commencer et le monde de la musique est déjà en fête grâce à Le weekend qui a surpris ses fans avec la première de son nouvel album « Dawn FM ».

Après sa sortie, le tollé sur les réseaux sociaux a été immédiat, car le chanteur s’est à nouveau transformé physiquement pour ce matériel et Il est sorti sur la pochette de son album avec l’air vieux.

Mais si cela ne suffisait pas à ses fans, le musicien a également fait sa première sur YouTube sa première vidéo intitulée « Sacrifice » et l’audio de la chanson « Is There Somwhere Else? ».

Le nouvel album a non seulement surpris par sa transformation, mais aussi par les collaborations qu’il comprend, car on y retrouve des artistes tels que Jim Carrey, Quincy Jones, Lil ‘Wayne, Oneohtrix Point Never et Tyler, entre autres.

« Dawn FM » est le cinquième album studio de l’artiste et est une continuation de leur précédent album sorti en 2020 intitulé « After Hours ».

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Rappelons que le musicien canadien de 31 ans (nommé Abel Tesfaye), avait précédemment annoncé que la sortie de cet album composé de 11 chansons, qui sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming musical.