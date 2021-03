The Weeknd n’apparaîtra pas aux Grammy Awards pour « corruption et manque de transparence »

ETl chanteur canadien The Weeknd Il s’est assuré qu’il ne soumettrait plus ses maisons de disques aux Gramm AwardsEt, cela après son dernier album After Hours n’a reçu aucune nomination alors qu’il était l’un des grands favoris du public. L’auteur-compositeur-interprète a accusé l’académie d’être « corrompue et peu transparente ».

Le Weeknd a fait référence à des comités composés d’anciens combattants de l’industrie avec ses accusations. « Par les comités secrets, ne laissez pas ma maison de disques présenter à nouveau ma musique aux Grammys.. « , a assuré le chanteur.

Suite à sa déclaration via son compte Twitter officiel, Le représentant canadien espère que d’autres artistes se joindront au boycott et qu’un changement pourra être réalisé dans la façon dont les prix seront sélectionnés. À d’autres occasions, d’anciens responsables de l’académie ont tenté de changer cela sans succès.

« Les Grammys sont toujours corrompus. Ils me doivent, mes fans et la transparence de l’industrie. « , A déclaré The Weeknd. Selon le magazine Variété, le chanteur et les prix étaient en négociation pour que le Canadien chante en direct, mais cela ne s’est pas fait en bons termes.

Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie … ? Le Weeknd (@theweeknd) 25 novembre 2020

Les Les prix auront lieu ce dimanche 14 mars, après avoir dû être reporté en raison de la pandémie causée par Covid-19.