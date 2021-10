The Weeknd nommé ambassadeur de bonne volonté du Programme alimentaire mondial des Nations Unies

Le weekend a été officiellement nommé Ambassadeur de bonne volonté du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Lors d’une cérémonie de réception tenue à Los Angeles, le musicien multi-platine a reçu le titre avec les remarques du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley, et du président-directeur général du Programme alimentaire mondial des États-Unis, Barron Segar.

« Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies fait un travail urgent et important pour changer et sauver des vies au quotidien et je me sens passionnément à l’idée de lutter contre la faim dans le monde et d’aider les personnes dans le besoin », a expliqué The Weeknd. « Notre partenariat est une extension authentique de tous nos efforts et intentions pour aider ceux qui sont dans le besoin et mettre fin à tant de souffrances. »

Les Les Nations Unies Le Programme alimentaire mondial entreprend la bataille de la lutte contre la faim dans le monde par des efforts de secours et la sensibilisation des organisations et des ressources pour aider. The Weeknd a déjà exprimé son soutien à des causes humanitaires. Son intérêt à favoriser un partenariat avec le programme s’est accru à la suite de l’instabilité accrue en Éthiopie, où les parents du chanteur ont à l’origine immigré au Canada.

« Nous sommes ravis d’accueillir The Weeknd dans la famille du PAM. Sa compassion et son engagement à aider les personnes les plus affamées du monde sont vraiment inspirants », a déclaré Beasley. « Chaque nuit, 811 millions de personnes se couchent le ventre vide et 270 millions de plus marchent vers la famine. Ce n’est tout simplement pas juste et nous devons nous exprimer et agir aujourd’hui pour sauver des vies. Nous avons besoin que tout le monde se joigne à notre mouvement pour mettre fin à la faim – tout le monde est sur le pont pour éviter une catastrophe mondiale. »

The Weeknd rejoint une liste croissante d’ambassadeurs qui comprend l’actrice Kate Hudson et le designer Michael Kors, entre autres.

« Qu’il se produise ou parle de la faim dans le monde, la voix de The Weeknd est puissante et inspirante, n’a d’égale que son dévouement à aider les gens dans le monde entier », a déclaré Segar. « Nous sommes honorés qu’il se soit joint à notre mission. Il inspirera sans aucun doute la prochaine génération d’humanitaires dans la lutte pour qu’aucun homme, femme ou enfant ne se couche le ventre vide. »

Écoutez le meilleur de The Weeknd sur Apple Music et Spotify.