The Weeknd partage la vidéo du hit de 2011, « Echoes Of Silence »

Le weekend a partagé une vidéo pour son tube de 2011, « Echoes Of Silence », présenté à l’origine sur sa mixtape du même nom.

Le clip CGI est réalisé par Kurando Furuya avec la direction créative du célèbre artiste japonais Hajime Sorayama. La vidéo présente des robots dans un paysage post-apocalyptique désert, inspiré de films tels que Blade Runner.

La vidéo fait suite aux nouvelles de plus tôt dans la journée (21 décembre) selon lesquelles « Blinding Lights » est devenu la chanson n ° 1 du palmarès Billboard’s Greatest Songs of All Time Hot 100. et a obtenu la distinction d’être la chanson n ° 1 de tous les temps sur le Hot 100 avec 90 semaines, l’artiste né Abel Tesfaye et Billboard a publié une série de NFT mettant en vedette The Weeknd aux enchères le lundi 20 décembre.

La collection NFT animée de 7 pièces comprend quatre modèles : un NFT 1 sur 1 avec la couverture du panneau d’affichage de novembre 2021 de The Weeknd – qui a annoncé sa réalisation Hot 100 – ainsi que trois cartes à collectionner inspirées du clip de « Blinding Lights ». Chacun est signé par The Weeknd.

« Grâce à cette collection, nous sommes ravis d’offrir aux fans de musique un nouveau format innovant qui leur permet de s’engager davantage avec nos classements et d’approfondir leur lien avec une étape importante de l’histoire de la musique », a déclaré Julian Holguin, président de Billboard, dans un communiqué. déclaration. « Les NFT de The Weeknd capturent l’enthousiasme que suscite « Blinding Lights », et les fans de musique et les collectionneurs graviteront vers ces NFT et seront fiers de les posséder pour les années à venir. »

La collection a été créée en partenariat avec la plate-forme NFT de Tom Brady, Autograph, ainsi que le marché NFT populaire OpenSea, et Karvin Cheung, un collaborateur de Billboard, vétéran des cartes à collectionner et fondateur de The Infinite. Les NFT ont été mis aux enchères le 20 décembre à 17 h HE sur OpenSea; la vente aux enchères se termine le 23 décembre à 13 h HE. Les offres seront acceptées en ETH. La collection NFT de The Weeknd est également disponible sur Autograph ; l’auteur-compositeur-interprète a rejoint le conseil d’administration d’Autograph à l’automne et aide à lancer sa verticale musicale avec cette collection NFT.

