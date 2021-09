The Weeknd partage la vidéo originale de son tube “Can’t Feel My Face”

The Weeknd continue de surprendre les fans à l’approche de son prochain album, en sortant une vidéo alternative pour son tube de 2015 “Je ne peux pas sentir mon visage, qui est plus adapté à son Après des heures personnage.

Dans la vidéo originale, le Weekend se produit devant un public désintéressé dans une petite boîte de nuit, jusqu’à ce que quelqu’un dans le public jette un briquet sur scène sur la foule commence à danser pendant que le Weeknd prend feu.

Cette nouvelle version, également de 2015, est un conte des plus débauchés. Sur une échelle de 1 à “Smack My B**h Up” de Prodigy, il atterrit quelque part au milieu.

Tout au long du visuel de mauvaise humeur, le week-end et son partenaire deviennent chauds et lourds dans divers endroits (y compris peut-être la tristement célèbre Union Pool de Brooklyn ?) Cela ressemble à une capsule temporelle parfaite de son son et de son esthétique à cette époque où il explosait dans le courant dominant.

Selon Variety, cette vidéo était censée être le visuel original du single, mais a ensuite été remplacée par celle que nous connaissons tous “en raison d’un changement de direction créative”.

Regardez la vidéo originale ci-dessous

La semaine dernière marque en fait le sixième anniversaire de l’album Weekend’s Beauty Behind The Madness, sur lequel “Can’t Feel My Face” est apparu à l’origine. Débutant au n ° 1 du Billboard 200, l’album était ancré par une chanson historique qui a changé la trajectoire de sa carrière.

La préparation du prochain projet de Weeknd a commencé sérieusement le mois dernier, lorsqu’il a sorti son nouveau single “Prend mon souffle. ” Il a également sauté sur les morceaux d’autres artistes, y compris « Die For It » de Belly et « Hurricane » de Kanye, et a laissé tomber plus de joyaux de son catalogue avec la sortie autonome de sa mixtape de 2011. jeudi.

Jeudi était la deuxième mixtape de sa série Trilogy et était disponible pour la première fois dans son format original sur les services de streaming, avec une réédition en vinyle 2LP.

Showtime a également partagé un nouvelle bande-annonce pour le documentaire sur la performance du Weeknd’s Super Bowl Halftime Show intitulé The Show, qui sera présenté en première le 24 septembre.

Beauty Behind The Madness est disponible en vinyle ici.