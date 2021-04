The Weeknd publie le remix ‘Save Your Tears’ avec Ariana Grande

The Weeknd a partagé le Ariana Grande-Assisté à son remix Après des heures single “Save Your Tears.” La sortie très attendue marque la troisième collaboration entre les deux musiciens vendeurs de diamants.

“Save Your Tears (Remix)” arrive avec une vidéo d’animation officielle réalisée par Jack Brown et produite par Blinkink. Dans le visuel, The Weeknd est représenté dans la tenue classique de son époque After Hours: une veste de costume rouge vif associée à sa chemise noire, son pantalon, ses chaussures et ses gants. Son personnage ressemble au chanteur tel qu’il l’a présenté dans «Heartless» et «Blinding Lights» avant d’apparaître avec de plus en plus de bandages à chaque nouveau visuel menant à la sortie de l’album.

Lorsque le personnage de The Weeknd apparaît à mi-chemin du visuel «Save Your Tears (Remix)», il se révèle être le personnage opérant la machinerie qui a construit une poupée grandeur nature de Grande depuis le début. En commençant par sa tête, qui revêt la queue de cheval emblématique de la chanteuse, Grande parcourt un tapis roulant qui la compose et la rassemble sous le contrôle de The Weeknd.

«Je t’ai rencontré une fois sous une lune de Poissons / J’ai gardé mes distances parce que je sais que tu / Je n’aime pas quand je suis avec personne d’autre / Je n’ai pas pu m’en empêcher, je t’ai fait vivre l’enfer», chante Grande sur la chanson. deuxième couplet, qui apparaît à la place du troisième couplet habituel de The Weeknd.

Le remix transforme «Save Your Tears» en un appel et une réponse harmonieux lorsqu’il est associé à l’original. Le couplet ajouté de Grande est en corrélation avec le deuxième couplet existant de The Weeknd, qui est laissé hors du nouvel enregistrement, où il chante: «Vous auriez pu me demander pourquoi je vous ai brisé le cœur / Vous auriez pu me dire que vous vous êtes effondré / Mais vous est passé devant moi comme si je n’étais pas là / Et j’ai juste fait comme si tu t’en fichais.

Plutôt que de coller un couplet sur une piste existante et déjà réussie («Save Your Tears» a culminé au n ° 2 du Billboard Hot 100), Grande a offert des couches d’harmonies et de doux sifflements tout au long de la chanson dans son timbre incomparable.

Le couple s’est récemment associé vers la fin de 2020 sur «Off The Table», un appel et réponse coupé en profondeur du sixième album studio de Grande. Positions. Le morceau a marqué la première collaboration des deux chanteurs depuis le single My Everything de 2014 «Love Me Harder», qui a culminé à la 7e place du Hot 100. En tant que deux artistes qui brouillent fréquemment les frontières entre R&B et pop, The Weeknd et Grande sont des collaborateurs experts .

«Save Your Tears» est le quatrième single officiel de l’album 2x platine de The Weeknd After Hours. Actuellement n ° 1 au Top 40 Radio, il suit «In Your Eyes», «Blinding Lights» et «Heartless» comme le morceau le plus récent du récit encore en cours de l’album. Cette semaine, «Blinding Lights» a prolongé son record de la plupart des semaines passées dans le top 10 du Hot 100 avec 57 semaines. Il occupait auparavant la première place pendant quatre semaines.

“Save Your Tears (Remix)” de The Weeknd avec Ariana Grande est maintenant disponible et peut être acheté ici.