The Weeknd raconte comment Quincy Jones a changé sa vie lors des BMAC Awards

Le weekend, ELLE, la présidente/PDG de la Motown Ethiopia Habtemariam, et les avocats Dina LaPolt et Ben Crump figuraient parmi les lauréats du Coalition d’action pour la musique noireles premiers Music in Action Awards annuels jeudi soir (23 septembre). L’événement inaugural a eu lieu au 1 Hotel à West Hollywood.

Le crooner canadien était présent pour recevoir le Quincy Jones Humanitarian Award et a prononcé un discours émouvant sur la façon dont l’icône musicale l’a inspiré au début de sa carrière.

“En fait, j’ai rencontré Quincy Jones pour la première fois à Vegas il y a longtemps”, a expliqué The Weekend alias Abel Tesfaye. «Il s’est arrêté à l’un de mes concerts en club et quand je suis sorti de scène, il attendait à côté et j’étais tellement excité de le rencontrer. Il y avait des fans de l’autre côté de la scène qui criaient et essayaient d’attirer mon attention mais j’étais tellement concentré sur lui, Quincy Jones, la raison pour laquelle je fais ça.

Il m’a dit d’aller voir les fans, d’aller prendre des photos et signer des autographes, je serai toujours là à attendre., c’est plus important. Et cela m’est resté jusqu’à ce jour, il m’a enseigné une leçon à ce moment-là que rien n’est plus important que les gens et donner en retour est toujours mieux que de recevoir.

Et ce soir en l’honneur de Quincy Jones, j’accepterai cette distinction. C’est la meilleure récompense que j’aie jamais reçue de ma vie, je le jure.

Billboard a également rapporté le discours de Willie « Prophet » Stiggers, écrivant qu’il a dit : « Faire quelque chose de plus que simplement parler ; nous partageons tous cet objectif commun », a-t-il déclaré à la salle de bal bondée après avoir été présenté par le maître de cérémonie de la soirée, Kenny Burns. « C’est pourquoi nous sommes ici ce soir. Et nous allons nous encourager, nous célébrer et nous soutenir mutuellement pour aller de l’avant.

L’autre co-récipiendaire du prix était HER, qui n’a pas pu y assister. Walter Jones, co-responsable de l’A&R chez Universal Music Publishing Group, a accepté en son nom. L’appelant sa “petite soeur”, Jones a cité sa chanson “I Can’t Breathe”, en disant: “Elle saisit l’opportunité d’être entendue et prend cela au sérieux.” Via une bande vidéo, HER a déclaré qu’elle était “fier de faire partie de cette nouvelle génération qui s’exprime et se lève”.

Habtemariam, qui a reçu le Clarence Avant Trailblazer Award, a déjà été rendu hommage par Avant dans un clip vidéo ; son bras droit Jeff Harleston, avocat général/exécutif d’Universal Music Group. vice-président affaires commerciales et juridiques ; Contrôle qualité COO Kevin « Coach K » Lee; et présentateur de prix et directeur principal Warner Chappell d’A&R Brandra Ringo.

Les autres moments animés de la soirée impliquaient LE BMAC Agent of Change Award, décerné à l’avocate du divertissement et défenseure des droits des artistes Dina LaPolt de LaPolt Law PC, à l’avocat des droits civiques Ben Crump et à la designer-activiste Aurora James.

Compte tenu de son prix par l’amie de la famille Gloria Jean Cox, la seule sœur de Tupac Shakur’s mère Afeni Shakur, LaPolt a déclaré devant une ovation debout: «Nous devons apporter quelques changements, de petites choses comme perdre le terme d’enregistrements principaux, utiliser des paroles de rap contre des artistes dans les tribunaux et f__king se débarrasser des monuments confédérés. Tout cela est inacceptable. Et je ne lâcherai jamais le pied de la pédale d’accélérateur.

