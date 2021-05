The Weeknd refuse de revenir sur le boycott des Grammys malgré les changements

Bien que la Recording Academy ait récemment voté pour éliminer les «comités d’examen des candidatures» – appelés «comités secrets» par certains – The Weeknd n’est pas encore prêt à mettre fin à son boycott aux Grammys.

Pour récapituler, The Weeknd s’est d’abord attaqué à la Recording Academy en novembre 2020, après avoir reçu aucune nomination aux Grammy Awards malgré le succès commercial considérable de son effort After Hours. L’auteur-compositeur-interprète né à Toronto a qualifié la cérémonie de remise de prix annuelle (qui a attiré un nombre record de téléspectateurs cette année) de «corrompue» et a déclaré que les hauts gradés «me doivent, à moi, à mes fans et à la transparence de l’industrie».

Puis, il est apparu en janvier que le créateur de «Save Your Tears», âgé de 31 ans, ne ferait pas partie de l’émission reprogrammée des Grammys, et The Weeknd en mars a relayé: «À cause des comités secrets, je ne autorise plus mon label à soumettre ma musique aux Grammys. »

Apparemment en réponse à cette critique fermement formulée, la Recording Academy a révélé à la fin du mois dernier qu’elle avait voté en faveur de la suppression des «comités d’examen des candidatures», ou des collections de 15 à 30 «pairs musicaux hautement qualifiés qui ont représenté et voté au sein de leurs communautés de genre». pour choisir «la sélection finale des nominés».

Nonobstant ce pivot et le fait que l’Académie a réduit le nombre de «catégories de domaines de genre spécifiques» dans lesquelles les membres peuvent voter, pour «s’assurer que les créateurs de musique votent dans les catégories dans lesquelles ils sont les mieux informés et qualifiés», a déclaré The Weeknd clair qu’il n’a pas l’intention d’enterrer la hachette de sitôt.

S’adressant au New York Times, The Weeknd a déclaré à propos du développement: «Même si je ne soumettrai pas ma musique, le récent aveu de corruption des Grammys sera, espérons-le, un pas positif pour l’avenir de ce prix en proie à un prix et donnera à l’artiste communauté le respect qu’elle mérite avec un processus de vote transparent. »

On ne sait pas quand – ou si – The Weeknd recommencera à envoyer sa musique à la Recording Academy pour examen aux Grammys, mais il convient de mentionner sur ce front que plus que quelques autres créateurs ont eu (et surmonté) des querelles décidément publiques avec les 64. -une entité âgée d’un an, qui a généré un total de 91,62 millions de dollars au cours des 12 mois se terminant le 31 juillet 2019.

Certes, Taylor Swift et Beyonce faisaient partie des personnalités de haut niveau qui ont boycotté les Grammys 2020 à la suite des allégations choquantes de l’ancienne responsable de la Recording Academy Deborah Dugan. Cependant, Beyonce a remporté le plus grand nombre de nominations (neuf) et le plus grand nombre de récompenses (quatre) de tous les artistes aux Grammys de cette année, augmentant le total de ses récompenses à vie (en tant qu’acte solo ainsi qu’en tant que membre de The Carters and Destiny’s Child) à un record de 28.

Taylor Swift, pour sa part, s’est produite en direct aux 63e Grammys et est devenue la première artiste féminine à remporter trois fois le prix de «l’album de l’année».

Le Weeknd a fait don de 1 million de dollars à l’Ethiopie pour soulager la faim il y a environ un mois et se prépare à entreprendre une vaste «tournée mondiale après les heures de bureau» à partir de janvier de l’année prochaine.