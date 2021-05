The Weeknd remporte les Billboard Awards – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

The Weeknd a été couronné vainqueur de la soirée aux Billboard Music Awards 2021 qui se sont déroulés en direct à Los Angeles, en Californie. Il a été nommé Top Hot 100 Artist, Top Male Artist et Top R&B Artist.

Le prix principal de la soirée, qui a concouru avec Drake et Taylor Swift pour le meilleur artiste, a été celui qui a clôturé la soirée au Microsoft Theatre. De cette façon, l’artiste qui a été ignoré aux Grammys, a remporté la principale statuette dans les prix qui récompensent les meilleurs vendeurs de l’industrie de la musique.

Blinding Lights a remporté la meilleure chanson radio, la meilleure chanson R&B et la meilleure chanson Hot 100, tandis que leur album multi-platine After Hours a remporté le prix du meilleur album R&B.

Il est également apparu sur scène avec la chanson Save your tears. Sa performance était l’une des plus surprenantes, alors qu’il chantait au sommet d’une voiture rouge entouré d’autres pairs, jusqu’à ce qu’il s’arrête et marche tout le temps entouré de véhicules et de remorques.

«Je tiens à remercier mes collègues nominés. Cela a été une année sombre et vous avez fourni de la lumière et une évasion avec votre musique », a-t-il déclaré en recevant le premier prix.

Le dernier album de The Weeknd, After Hours, a trois chansons n ° 1 sur le Billboard Hot 100, et dans l’ensemble, il a 34 chansons dans le top 40. Il a également eu quatre albums n ° 1 sur le palmarès Billboard 200, dont After Hours, qui est les trois premiers albums n ° 1 du Billboard Hot 100 depuis 2018.

Le chanteur canadien Drake a été reconnu comme l’artiste le plus vendu de la dernière décennie, prolongeant ainsi son record de 28 prix, après avoir été nommé meilleur artiste de chanson en streaming.