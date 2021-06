The Weeknd remporte plusieurs prix aux Juno Music Awards 2021

The Weeknd a fait le ménage aux Juno Music Awards 2021, remportant cinq des six prix pour lesquels il a été nominé.

Maintenant dans sa 51e année, les Junos ont été créés en 1970 pour honorer les réalisations de la musique canadienne. Avec le 2021, The Weeknd a reçu un total de 15 Junos sur 30 nominations au cours de sa carrière.

Plus tôt ce week-end, lors de la soirée d’ouverture de la cérémonie, The Weeknd a remporté trois prix : Single Of The Year pour “Blinding Lights”, Contemporary R&B Recording Of The Year pour son album 2020 After Hours et Songwriter Of The Year aux côtés des co-auteurs Belly et Jason « DaHeala » Quenneville.

Lors de l’événement télévisé de dimanche (6 juin), le chanteur a remporté deux autres titres : Album et Artiste de l’année. En fait, le seul prix que The Weeknd a été nominé pour ce qu’il n’a pas remporté était le Juno Fan Choice Award, voté par les fans, qui est allé à Shawn Mendes pour la troisième année consécutive.

Parmi les autres lauréats de la cérémonie de cette année figuraient Justin Bieber, qui a remporté l’album pop de l’année pour les changements de 2020 et a également ouvert le spectacle avec une performance préenregistrée de son morceau “Somebody”, tiré de son album 2021 Justice.

Ailleurs aux Juno Music Awards 2021, Alanis Morissette a remporté l’album contemporain adulte de l’année, tandis que Caribou a remporté l’album électronique de l’année et Kaytranada a remporté l’enregistrement de danse de l’année. Harry Styles est également sorti vainqueur, Fine Line remportant l’album international de l’année.

The Weeknd a remporté de gros succès à tous les niveaux lors de nombreuses remises de prix récemment, remporter dix Billboard Music Awards (BBMA) et trois prix iHeartRadio. Lors de cette dernière cérémonie, lui et Ariana Grande ont interprété pour la première fois leur remix de «Save Your Tears» en direct.

Aux BBMA, The Weeknd a marqué la fin de l’ère After Hours de sa carrière, remerciant en plaisantant Dieu de ne plus “avoir à porter ce costume rouge”.