The Weeknd s’apprête à jouer et à co-écrire la nouvelle série dramatique de HBO, The Idol

The Weeknd devrait jouer et co-écrire une série dramatique culte pour HBO intitulée The Idol.

La nouvelle de la série, qui suivra une chanteuse pop qui déclenche une romance avec un propriétaire de club énigmatique de LA qui se double d’un leader d’un culte secret, a été rapportée pour la première fois par Variety le mardi 29 juin.

The Weeknd (de son vrai nom Abel Tesfaye) co-écrira et produira The Idol aux côtés de son producteur créatif et célèbre entrepreneur de la vie nocturne de LA, Reza Fahim, et du créateur d’Euphoria, lauréat d’un BAFTA, Sam Levinson, tous trois créateurs de l’émission. Joseph Epstein servira de showrunner tout en rejoignant Mary Laws dans l’équipe de co-scénaristes et producteurs exécutifs.

La superstar lauréate d’un Grammy, s’est retrouvé dans la scénariste de la comédie animée TBS American Dad en mai 2020 aux côtés de l’écrivain Robot Chicken Joel Hurwitz. L’épisode du 4 mai, ” A Starboy Is Born “, présentait également une nouvelle chanson parodie, ” I’m a Virgin “, que The Weeknd a co-écrite avec Asa Taccone d’Electric Guest.

Le chanteur de « Blinding Lights » a déjà joué dans le film Uncut Gums des Safdie Brothers, acclamé par la critique en 2019.

Levinson – dont la série Euphoria a remporté plusieurs nominations aux Emmy Awards, dont une actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique remportée pour Zendaya – produira The Idol via sa société Little Lamb Productions avec ses co-fondateurs Ashley Levinson et Kevin Turen. Aaron L. Gilbert sera le producteur exécutif via Bron Studios. Wassim « Sal » Slaiby et La Mar C. Taylor, deux membres clés du groupe de réflexion XO de The Weeknd, sont également crédités en tant que producteurs exécutifs.

Plus tôt ce mois-ci, Republic Records a remporté le Clio Music Award 2021 pour la meilleure campagne intégrée pour sa campagne d’album pour The Weeknd’s After Hours. Republic a également remporté le label de l’année lors de la cérémonie inaugurale des Clio Music of the Year Awards.

Les Clio Music Awards récompensent l’excellence du travail créatif pour le marketing ou la promotion d’un artiste, d’un label, d’une marque musicale, d’un produit ou d’un service, ainsi que l’utilisation de la musique dans la publicité. Cinq jurys Clio ont examiné les candidatures sur 26 supports et décerné 10 trophées Grand Clio Music ainsi qu’un éventail de statues d’or, d’argent et de bronze pour un total de 240 récompenses.

Écoutez le meilleur de The Weeknd.