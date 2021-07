The Weeknd se lance dans un cycle de financement initial de 2 millions de dollars pour Songfinch

The Weeknd s’est officiellement lancé dans un tour de table de 2 millions de dollars pour Songfinch, une plate-forme à travers laquelle les fans peuvent commander des chansons personnalisées créées par des musiciens professionnels.

Songfinch, basé à Chicago, a récemment détaillé son tour de table de 2 millions de dollars, via un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à Digital Music News. Selon ce message d’annonce, des personnalités de premier plan, dont The Weeknd, le président-directeur général d’Atlantic Records Craig Kallman, le fondateur de Reverb David Kalt et Wassim “Sal” Slaiby ont soutenu la société.

Slaiby, co-gérant de The Weeknd et co-fondateur de XO Records, est devenu en avril PDG d’Universal Arabic Music, que le label global Big Three a fondé via sa filiale Republic Records. De plus, le communiqué révèle que le co-fondateur de Songfinch, Josh Kaplan « est partenaire de Saliby [sic] et est co-gérant et conseiller juridique de Doja Cat. Les autres co-fondateurs de Songfinch incluent l’associé directeur d’Off Center John Williamson, le COO Rob Lindquist et le co-fondateur de Technori Scott Kitun.

Les détails financiers du tour de table de plusieurs millions de dollars – c’est-à-dire le montant versé par chaque investisseur – ne figurent pas dans le communiqué concis, qui note cependant que “Songfinch a créé plus de 20 000 chansons originales” à ce jour. Une inspection rapide du site Web de l’entreprise de cinq ans révèle que les clients peuvent spécifier s’ils souhaitent que leur chanson mentionne le nom du destinataire ou l’occasion à venir.

Les acheteurs sélectionnent également le genre et l’ambiance préférés de leur chanson, avant de fournir des informations personnelles et des détails que le créateur utilise ensuite pour créer la piste personnalisée. Le service coûte normalement 249 $ par œuvre, mais est actuellement disponible pour 199 $, indique également la plate-forme.

S’adressant à sa participation au cycle de financement dans une déclaration, Kallman a déclaré: “Songfinch m’a donné l’opportunité d’envoyer un cadeau musical extraordinaire qui s’est avéré si émouvant et émouvant pour toutes les personnes à qui je l’ai envoyé. La créativité et l’impact de ce service sont vraiment remarquables et je n’ai pas hésité à devenir investisseur.

Alors que The Weeknd – qui est passé de WME à CAA fin février, avant sa tournée mondiale After Hours – n’a pas fait de déclaration pour la sortie, il convient de noter que la plate-forme de collaboration de créateurs Pearpop, âgée de 31 ans en avril. L’application de moins d’un an a levé un total de 16 millions de dollars, y compris des investissements de Snoop Dogg, Diddy, Marshmello et The Chainsmokers.

Plus tôt ce mois-ci, la startup de diffusion en direct Mandolin a clôturé sa série A de 12 millions de dollars, et la plate-forme de licence et de distribution musicale Songtradr a révélé à la fin du mois dernier qu’elle avait levé 50 millions de dollars via une série D, pour une valorisation de plus de 300 millions de dollars.