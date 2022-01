The Weeknd sort un album inspiré de … Selena ??? 😱

Il s’avĂšre que The Weeknd a sorti son nouvel album intitulĂ© « Dawn Fm » et il apporte des chansons qui inspirent quelqu’un de trĂšs spĂ©cial ! On vous dit tous les dĂ©tails ici dans Music News !!!

Il y a quelques heures Ă peine, notre talentueux artiste The Weeknd a crĂ©Ă© son plus rĂ©cent single intitulĂ© Dawn FM et cela apporte de nombreuses surprises, son talent n’est pas surprenant puisque nous avons Ă©tĂ© tĂ©moins de la trajectoire de ce talentueux auteur-compositeur-interprĂšte et son talent est dĂ©finitivement quelque chose que nous avons toujours porter dans le cƓur, ce qui cette fois est une surprise c’est Ă qui il dĂ©die certaines de ses chansons.

Parmi les chansons que vous pouvez trouver dans ce merveilleux album qui dans son intégralité compile environ 51 minutes, il y a :

1. AUBE fm

2. Essence

3. Comment puis-je vous faire m’aimer ?

4. Reprendre mon souffle

5. Sacrifier

6. Un conte de quincy

7. Hors du temps

8. C’est reparti
 encore une fois

9. Meilleurs amis

10. Y a-t-il quelqu’un d’autre ?

11. Yeux étoilés

12. Chaque ange est terrifiant

13. Ne me brise pas le cƓur

14. J’ai entendu dire que vous vous ĂȘtes mariĂ©

15. Moins de zéro

16. Regret fantĂŽme par Jim

L’album compte Ă ce jour plus de 14 000 reproductions et trop de soutien de son public !

Quelques commentaires intĂ©ressants le public a mentionnĂ© qu’il aime qu’entre une chanson et une autre il n’y ait pas de pauses, il a simplement rĂ©ussi Ă faire tourner les bonnes paroles de la bonne maniĂšre !



