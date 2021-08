The Weeknd sortira une mixtape de jeudi en tant qu’album autonome

The Weeknd et XO sortiront, pour la première fois, en tant qu’album autonome, jeudi, la deuxième mixtape de la série de trilogie. Ce sera la première fois que l’album sera disponible dans son intégralité présenté dans le format original.

La sortie numérique sera accompagnée de deux configurations 2LP en vente exclusivement sur Shop.TheWeeknd.Com une version standard et l’autre série d’artistes en édition limitée.

De plus, The Weeknd dévoilera une vaste collaboration avec l’artiste japonais Kaikai Kiki, MR. pour célébrer l’instant. La capsule de 13 pièces inspirée du manga et de l’anime de MR comprend tous les vêtements coupés et cousus, une figurine de collection, un tapis, 3 imprimés exclusifs et une veste Roots Award premium.

Dans les mots de MR., « J’ai été honoré d’avoir été invité à créer l’artwork de l’album pour le 10e anniversaire de la sortie jeudi. Je voulais évoquer un sens de la vie quotidienne dans ma version de la couverture. J’espère que les fans de The Weeknd apprécieront une semaine comme celle-ci.

La collection capsule et la sortie digitale, qui seront accompagnées de deux configurations 2LP seront disponibles en exclusivité sur shop.theweeknd.com le 18 août à 15 h HNE.

Toujours dans l’actualité de The Weeknd, l’énorme single de la star en 2019 “Blinding Lights” a battu le record de le Billboard Chart enregistre le plus grand nombre de semaines passées sur le Hot 100.

Le morceau largement acclamé, qui est également apparu sur le film d’Abel Tesfaye Après des heures album, a maintenant passé 88 semaines dans les charts, battant le précédent record établi par Imagine Dragons avec « Radioactive ».

Le nouveau record du palmarès Billboard vient après “Blinding Lights”, auparavant la première chanson à avoir passé une année entière dans le top 10 du palmarès américain Hot 100 singles.

Sorti à l’origine en single en novembre 2019, le morceau – qui figurait sur l’album de mars 2020 de l’artiste torontois – est devenu numéro un aux États-Unis le 4 avril de l’année dernière.

Achetez ou diffusez jeudi.