The Weeknd, Spector, Infected Rain et d’autres albums

Les nouveaux albums sont de retour ! À peine une semaine après 2022, nous avons déjà des premières musicales qui valent la peine d’être écoutées à plein volume. Cette semaine Le weekend nous surprend avec un message d’espoir parfait pour danser, Spectre revient avec une mer d’idées et de sons ; Atlantique jumeau présente son album le plus étrange et le plus drôle à ce jour ; Pluie infectée propose un téléchargement musical de métal progressif moderne et Coupe-soleil surprend avec son premier album éponyme.

Aube FM (2022)

Le weekend

« Maintenant, vous écoutez 103,5 Dawn FM. Vous avez été dans le noir trop longtemps. Il est temps d’entrer dans la lumière et d’accepter votre destin à bras ouverts. » Le weekend il entame un nouveau chapitre musical avec son huitième album, qui cherche à évoquer une transition vers quelque chose de plus porteur d’espoir.

Cette transition est due au fait que Après des heures (2020) a été lancé juste au moment où la pandémie commençait à toucher le monde entier, donc, deux ans plus tard Le weekend revient avec un album qui reflète, d’une certaine manière, ce que la pandémie a signifié pour l’artiste, quelque chose qui est évident, par exemple, sur la couverture de Aube FM (2022) où l’on voit l’artiste le plus âgé, créant ainsi une réflexion sur la rapidité avec laquelle notre temps passe sur Terre.

Au total, il y a 16 chansons et le son des années 80 continue de prédominer, il y a des flirts avec la musique disco, des sons futuristes, des synthétiseurs, de la musique électronique et de la pop qui parviennent à créer des atmosphères enveloppantes. De plus, il a la participation de personnalités importantes telles que Jim Carrey, Quincy Jones, Tyler The Creator, Lil Wayne et Oneohtrix Point Never.

Ici Le weekend rend hommage à Michael Jackson, l’une de ses plus grandes inspirations, pour cette raison la collaboration avec Quincy Jones (producteur du roi de la pop). Aussi dans ses chansons, il a imprimé l’héritage de Giorgio Moroder.

Maintenant ou quand (2022)

Spectre

En 2015 Spectre surpris par l’album Garçons de la miteAprès sa sortie, les attentes quant à l’avenir sonore du groupe étaient plutôt prometteuses ; Cependant, depuis lors, ils ont perdu deux membres du groupe, ils se sont retirés du label Dossiers de fictionIls ont été déconnectés pendant longtemps et ont également dû faire face à la pandémie, c’est ainsi qu’après sept ans ils reviennent avec un nouveau label.

Maintenant ou quand (2022) tente d’unir deux générations, deux sons clés pour le groupe qui, à travers des sons indie, rock et alternatifs, reflètent dans leurs compositions les problèmes des millennials et des centennials. C’est un album dans lequel beaucoup de choses se passent en même temps, il y a beaucoup d’idées mais, selon les critiques, elles ne sont peut-être pas exécutées de la meilleure façon, elles ne se complètent pas.

Nostalgie et exploration introspective du temps qui passe sont présentes dans cet album de 11 chansons produit par Spectre près de Riche Turvey.

Transparence (2022)

Atlantique jumeau

Le sixième album du groupe écossais est né du chaos, de la retraite de son batteur Crsig Kneale mais aussi à cause de la pandémie qui a paralysé le monde entier. Sam McTrusty, leader du groupe, a enregistré cet album à distance tout en s’occupant de son jeune fils et sa femme travaillait dans les chambres du Covid, une expérience qui a changé sa vie.

Dans Transparence (2022) McTrusty a collaboré avec le producteur Jacknife Lee qui a aidé à la construction du son de cet album qui est jusqu’à présent le plus drôle et le plus étrange du groupe. C’est une combinaison de sentiments tels que la colère, le découragement, le dégoût de soi, la solitude et même le Brexit.

D’une manière générale, on pourrait dire que l’album a un son insouciant, mais cette simplicité est ce qui fait de cet album une pièce fondamentale dans la carrière de Atlantique jumeau, qui surprend avec un mélange de funk, glam rock et power pop à travers 10 chansons.

Ecdysis (2022)

Pluie infectée

Le successeur de Endorphine (2019) est enfin là. Après deux ans Pluie infectée revient avec une nouvelle musique, un téléchargement musical de métal progressif moderne qui démontre une fois de plus le talent de ce groupe originaire de Moldavie. A travers 12 chansons, le groupe reflète un couplage sonore parfait.

Selon un communiqué officiel, « Ecdysis électrise avec des riffs résonnants, une électronique cosmique, le trésor de capacités vocales de Lena Scissorhands et des thèmes lyriques intenses allant de la dépression et de l’abandon à l’embrassement de la réalité. »

Sur le cinquième album de Pluie infectée se démarque, comme toujours, le travail vocal de Lena aux mains d’argent, qui à son tour se marie parfaitement avec les riffs de guitare et la batterie puissante, ainsi qu’avec la composition lyrique proéminente telle que la chanson « Combattant » qui parle du pouvoir féminin, de ces femmes qui n’abandonnent jamais.

Coupe-soleil (2022)

Coupe-soleil

Kevin Pearce est la tête derrière Coupe soleil, un projet musical qui a son origine dans la ville de Colchester, Angleterre et son premier album éponyme est le résultat de la catharsis de Pearce après avoir subi une crise cardiaque sur un terrain de golf il y a trois ans à l’âge de 33 ans.

Après cet événement fatidique Pearce Il a dû repenser sa vie, en plus de changer des choses comme son alimentation, au cours de sa rééducation, l’écriture est devenue son salut, c’est ainsi qu’à partir de ces écrits, il a décidé de donner vie au projet. Coupe-soleil.

Cet album est une combinaison de folk, pop, rock, indie et soul, genres qu’il a choisis Pearce aller à la recherche de réflexion, avec des chants d’amour, mais aussi de protestation, en plus de refléter leurs expériences comme travailleur caritatif en santé mentale.