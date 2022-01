The Weeknd suggère qu’un nouvel album arrivera bientôt

Après l’avoir teasé pendant plusieurs mois, The Weeknd a indiqué que son cinquième album studio très attendu pourrait arriver très bientôt.

La star canadienne a partagé un capture d’écran sur Instagram le matin du jour de l’an d’une conversation textuelle entre lui et La Mar Taylor, co-fondatrice de XO Records et son directeur de création. Après que Taylor lui ait souhaité une bonne année, il lui demande « A quoi pensons-nous ? », auquel The Weeknd répond : « Bonne année ! Tout redevient chaotique. La musique peut guérir et cela semble plus important qu’un autre lancement d’album.

Il ajoute ensuite : « Laissons tout tomber et profitons-en avec les gens… XO.

Aucun autre détail sur l’album, y compris son titre, son illustration ou sa date de sortie, n’a encore été annoncé. Tout ce que l’on sait de son contenu jusqu’à présent, c’est que son premier single est « Prenez mon souffle » qui a été publié en août.

Le chanteur, de son vrai nom Abel Tesfaye, a récemment commenté les progrès du suivi de After Hours de 2020 en octobre, lorsqu’il a révélé qu’il était presque terminé. « La seule chose qui manque, c’est un couple [of] personnages qui sont la clé du récit », a-t-il déclaré.

Quoi qu’il en soit, 2022 devrait être une autre année chargée pour The Weeknd, après une remarquable 2021 où il n’était presque jamais hors de vue. Il a sorti plusieurs morceaux en collaboration tout au long de l’année avec Ariana Grande, Chat doja, jeune voyou, Nas, Swedish House Mafia, Post Malone et deux collaborations avec Belly.

Il est également apparu sur un nouveau morceau d’Aaliyah intitulé ‘Poison’, qui fera partie d’un album posthume d’Aaliyah encore inédit.

Il y a également eu des rapports récents selon lesquels le musicien serait en pourparlers pour contribuer à la bande originale du prochain Black Panther 2. Doja Cat, Stormzy et Solange auraient également été approchés après que Marvel ait finalisé le scénario du film.

