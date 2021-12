The Weeknd Top List des artistes les plus joués à la radio en 2021

Le weekend, Justin Bieber et Ariana Grande étaient les trois artistes les plus joués à travers les formats radio en 2021, suivis de Dua Lipa et Olivia Rodrigo, selon un rapport de fin d’année de Médiabase.

Pop Smoke, Doja Cat, 24kGoldn, Ava Max et Canard.

Bien qu’elle n’était que la quatrième plus grande artiste à la radio dans l’ensemble, Dua Lipa avait la chanson n ° 1 la plus jouée de l’année, sous la forme de « Levitating » – une chanson qui a grimpé en flèche à la radio, est tombée pendant un certain temps, puis est revenu pour être le hit monstre de l’année.

24kGoldn était un autre artiste qui avait concentré une grande partie de sa puissance de feu de 2021 en un seul smash, comme « Mood », une piste avec une fonctionnalité de Iann Diorr, a atterri au n ° 2 sur le graphique tous formats de fin d’année.

Pour compléter le top 10 de la radio : « Save Your Tears » de Weeknd au numéro 3, suivi de « Go Crazy » de Chris Brown et Young Thug, « Positions » de Grande, un ancien classique de Weeknd, « Blinding Lights », « Leave » de Silk Sonic the Door Open », « Kiss Me More » de Doja Cat et SZA, « Kings & Queens » de Max et « Peaches » de Justin Bieber avec Daniel Caesar et Giveon.

Bieber a également eu plusieurs succès espacés pour arriver à sa position de n ° 2 pour l’année, aucun d’entre eux ne se classant plus haut que n ° 10 sur le classement des chansons. C’est la position que « Peaches » a atteint, suivie de « Holy » (avec Chance the Rapper) au n°15, « Stay » (avec le Kid Laroi) au n°27 et « Lonely » (avec Benny Blanco) au n°. 35.

Au format Top 40, Grande était en tête des artistes les plus joués, suivi de Rodrigo, Bieber, the Weeknd, Lipa, Lil Nas X, Doja Cat, 24kGoldn, the Kid Laroi et Billie Eilish. « Levitating » de Lipa était la chanson n ° 1 de l’année au Top 40.

Dans le pays, Luke Combs était en tête du classement des artistes pour 2021, suivi de Luke Bryan, Thomas Rhett, Florida Georgia Line, Kane Brown, Dan + Shay, Blake Shelton, Kenny Chesney, Jason Aldean et Russell Dickerson. La chanson country la plus populaire était « What’s Your Country Song » de Rhett.

En termes de part de marché des labels de chansons radiophoniques, Republic est arrivé premier, suivi d’Interscope à la deuxième place et de Columbia à la troisième, répétant les meilleurs gagnants de l’année dernière. RCA a eu le plus de mouvement dans la part de la radio, passant du sixième au quatrième. Atlantic est arrivé cinquième, avec Warner, Capitol, Def Jem, Epic et 300 Ent. complétant le top 10 global des parts de marché.

Le classement Mediabase représente les données collectées entre le 8 novembre 2020 et le 17 novembre 2021. Les neuf formats étudiés sont Top 40, Rythmique, Urbain, R&B, Hot AC, AC, Active Rock, Alternative et Triple A.