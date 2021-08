The Weeknd’s Blinding Light bat un autre record dans le Billboard

in

L’énorme single “Blinding Lights” de The Weeknd en 2019 a battu le record du record du Billboard Chart la plupart des semaines passées sur le Hot 100.

La piste largement acclamée, qui figurait également sur l’album After Hours d’Abel Tesfaye, a maintenant passé 88 semaines dans le classement, battant le précédent record établi par Imagine Dragons avec « Radioactive ».

Le nouveau record du palmarès Billboard vient après “Blinding Lights”, auparavant la première chanson à avoir passé une année entière dans le top 10 du palmarès américain Hot 100 singles.

Sorti à l’origine en single en novembre 2019, le morceau – qui figurait sur l’album de mars 2020 de l’artiste torontois – est devenu numéro un aux États-Unis le 4 avril de l’année dernière.

Après le week-end Après des heures ère terminée, le chanteur a partagé un nouveau morceau intitulé “Take My Breath”.

Critique de la chanson, NME a écrit : « En tant que début de la nouvelle ère de The Weeknd, « Take My Breath » est une première étape importante – une chanson qui devrait devenir un pilier de la pop autant que n’importe quel smash d’After Hours.

«Ce qui est le plus intriguant à ce sujet, cependant, c’est ce qu’il ne nous dit pas; ce qui va venir ensuite. Pour cela, nous devrons attendre – mais au moins Tesfaye nous a donné quelque chose de nouveau sur lequel danser en attendant. »

Après la version originale du morceau, une version étendue de “Take My Breath” a ensuite été partagée la semaine dernière. S’adressant récemment à GQ, The Weeknd a déclaré que son prochain nouvel album est “l’album que j’ai toujours voulu faire”.

Dans une nouvelle émission de radio Apple Music ‘Memento Mori’, Tesfaye a révélé les artistes qui ont inspiré son prochain album.

Jouant “un mélange de musique qui présente des morceaux inspirant la nouvelle ère Dawn”, il a joué des chansons de Nas (“Star Wars” et “Thief’s Theme”), Swedish House Mafia, Kid Cudi, Kanye West et Tyler, le créateur. .

