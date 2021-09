The Wheel of Time de Robert Jordan, premier trailer en espagnol de la série Amazon Prime Video | Divertissement

Amazon fixe une date de sortie à l’une des séries les plus attendues de ces dernières années. Nous jetons un premier regard sur La Roue du Temps.

Si l’année jusqu’à la première du Seigneur des Anneaux va être très longue, voici une nouvelle série qui calmera votre envie de fantaisie épique.

La roue du temps, basé sur la populaire série de livres Robert Jordan, Il sera diffusé sur Amazon Prime Video le 19 novembre.

Prime Video vient de sortir la première bande annonce en espagnol, ce qui nous permet d’avoir un premier aperçu des personnages et des décors :

Amazon a annoncé le tournage de La roue du temps en 2018, mais comme cela s’est produit pour tant d’autres choses, la pandémie a retardé sa première.

La saison 1 est enfin terminée, et nous pourrons en profiter sur Prime Video dans seulement deux mois.

Selon le synopsis officiel de la série : « Une puissante forteresse de femmes semble dominer la capacité de contacter le Pouvoir Unique. Ce pouvoir vient de la Vraie Source et fait tourner la Roue du Temps. Mais une partie de la source semble être contaminée. . , laissant un monde complètement ruiné et désorganisé.”

La roue du temps Il est basé sur la saga littéraire du même nom, composée de 14 tomes. Il y a donc une série depuis un moment… Si vous aimez.

Les 11 premiers volumes ont été écrits par Robert Jordan, décédé en 2007 alors qu’il écrivait le numéro 12, qui devait être la fin de la saga.

Jordan a laissé des instructions écrites à un autre écrivain pour terminer le livre après sa mort, et cette tâche est revenue à Brandon Sanderson. Il a terminé l’ouvrage de Jordan, mais il était tellement volumineux qu’il a décidé de le diviser en 3 volumes, donc au final la saga est composée de 14 livres.

On estime qu’ils ont vendu plus de 90 millions d’exemplaires.

L’une des sagas fantastiques épiques les plus valorisées et les plus vendues, qui, comme Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, fait également le grand saut à la télévision.

Les 19 novembre Prime Video créera 3 chapitres, puis ils seront diffusés chaque semaine.