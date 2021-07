The White Lotus Cast: où vous avez déjà vu les acteurs de HBO

Natasha Rothwell (Belinda)

Belinda, la gérante de spa terre-à-terre qui finit par s’imprégner de la vie et des besoins de la riche Tanya McQuoid dans The White Lotus, est interprétée par la comédienne, enseignante, actrice et ancienne écrivaine de Saturday Night Live Natasha Rothwell. Avant de décrocher un rôle dans la série limitée HBO, Rothwell a écrit pour des émissions telles que SNL susmentionnée, Netflix Presents: The Characters et Insecure, agissant sur les deux derniers programmes. Depuis lors, Rothwell a fait partie d’émissions comme Brooklyn Nine-Nine, DuckTales, A Black Lady Sketch Show et BoJack Horseman. Vous pouvez également reconnaître le favori des fans de HBO de Love, Simon (et c’est la suite télévisée Love, Victor), Wonder Woman 1984 et Sonic the Hedgehog. Rothwell sera également dans le prochain Sonic the Hedgehog 2.