The White Lotus réserve un nouvel hôtel pour la saison 2

Au revoir, New Jersey. Bonjour, paradis.

Le mercredi 5 janvier, Sopranos alun Michael imperioli s’est rendu sur Instagram pour confirmer qu’il rejoindrait la deuxième saison de The White Lotus. Non seulement les fans étaient ravis d’apprendre l’ajout d’Imperioli, mais sa déclaration semblait également confirmer que l’acteur préféré des fans Jennifer Coolidge sera de retour pour la nouvelle saison.

« Très heureux de rejoindre Mike blanc et son équipe », a-t-il écrit en plus de taguer Coolidge et HBO.

Cette confirmation intervient après que Deadline a rapporté des détails sur le nouveau personnage d’Imperioli : Dominic Di Grasso. Selon le rapport, le complot du nouveau venu de White Lotus consiste à voyager avec son père âgé et son fils récemment diplômé d’université. Imperioli est surtout connu pour avoir joué Christopher Moltisanti dans Les Sopranos, pour lequel il a remporté un Emmy en 2004.

Le Lotus blanc a été renouvelé pour une deuxième saison en août après que les téléspectateurs n’aient pas pu se lasser de la comédie dramatique de l’hôtel. La série, qui a fait ses débuts le 11 juillet sur HBO, suit les hauts et les bas des clients et du personnel de l’hôtel dans un complexe de luxe à Hawaï.

En plus de Coolidge, la distribution d’ensemble de la saison 1 est incluse Alexandra Daddario, Murray bartlett, connie britton, Natasha Rothwell, Jake dentelle, Brittany O’Grady, Sydney chérie et Steve Zahn.