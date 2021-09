The Who a frappé le Hot 100 avec un avant-goût de “Tommy”

Dans l’histoire des singles de haut en bas de L’OMS aux États-Unis, ils étaient sur un gagnant le 26 septembre 1970 – et avec une chanson qui n’a jamais fait le compte à rebours du Royaume-Uni.

Cette année-là, la réputation du groupe en tant qu’attraction live puissante était assurée, tout comme leur place à la radio rock album. Mais le quatuor anglais hors pair n’avait eu qu’un succès limité à la radio pop aux États-Unis. Jusqu’en septembre de la même année, seuls deux des 11 précédents singles de The Who avaient atteint le Top 20 américain, et des sorties clés telles que “My Generation”, “Pictures Of Lily” et, plus récemment, “The Seeker” avaient toutes échoué. faire partie du Top 40.

Puis vint la sortie américaine de « See Me, Feel Me », adaptée pour le single de l’opéra rock Tommy de l’année précédente. Le Who avait interprété la chanson à Woodstock en août 1969, quelques mois seulement après la sortie de l’album Tommy. C’était encore plus frais dans l’esprit de leur public depuis la sortie du film Woodstock en mars suivant.

Un favori en direct à travers les décennies

“See Me, Feel Me” est, en quelque sorte, le classique invisible de Who, car il n’est pas identifié par ce titre dans sa forme originale, dans le cadre de la dernière chanson de l’album Tommy “We’re Not Gonna Take It”. Le refrain mémorable est suivi du mot d’adieu « Listening To You », comme cela a été le cas lors de nombreuses performances des Who – y compris leur apparition lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2012 à Londres, où ils l’ont joué avec « Baba O’Riley » et « Ma génération ».

La chanson est entrée dans le Billboard Hot 100 au n ° 75 et a progressé régulièrement dans les charts pendant les deux mois suivants et plus. Dans la couverture du numéro daté du 5 décembre, la chanson a culminé au n ° 12, la position la plus élevée du groupe dans le classement américain des singles depuis “Je peux voir à des kilomètres” atteint le n ° 9 environ trois ans plus tôt.

