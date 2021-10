« The Who By Numbers »: un album de « Group Unity And Love »

Lorsque L’OMS À la sortie de By Numbers, il était temps pour le quatuor de rock britannique de proposer un album studio plus conventionnel, après l’ambition panoramique de Quadrophenia de 1973. Classique, peut-être, mais certainement pas moyen. Le disque a fait ses débuts sur le Billboard 200 du 25 octobre 1975.

Leur septième sortie en studio, By Numbers, a été chaleureusement accueillie et produirait un single dans le Top 10 britannique (et le Top 20 américain) au début de l’année suivante dans « Squeeze Box ». Le disque présentait l’image de couverture du bassiste John Entwistle et contenait également sa composition « Success Story », parmi neuf nouveaux Pete Townshend des chansons telles que « Slip Kid » et le typiquement autobiographique « However Much I Booze ».

The Who By Numbers a ensuite passé deux semaines à la 8e place du classement américain, contre un pic britannique de la 7e place. Il figurait dans le Top 10 en même temps qu’un certain nombre d’autres poids lourds britanniques. Elton John‘s Rocher des Westies était au n ° 1, tandis que Pink FloydJ’aimerais que tu sois ici et George Harrison‘s Texture supplémentaire étaient également dans le Top 10, tout comme l’Anglais Graham Nash en partenariat avec David Crosby sur Wind On The Water.

Townshend lui-même a été agréablement surpris par la réaction critique à l’album. « Un disque parfaitement conçu d’une profondeur fascinante et d’un attrait de surface immédiat », a déclaré Phonograph Record, tandis que Sounds a déclaré qu’il « pue l’unité de groupe et l’amour. Ne vous laissez pas berner par les premières écoutes trompeuses. C’est vraiment un très bon album. »

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.

« Il n’y a pas de scénario ici, mais il y a des unités plus importantes », a écrit Dave Marsh dans Rolling Stone. « Thèmes lyriques, style musical et de production, sens du temps et du lieu… en effet, ils ont peut-être fait leur plus grand album face à cela. Mais seul le temps le dira. » L’album a été certifié disque d’or en décembre de la même année et est devenu disque de platine en 1993.

