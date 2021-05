The Who: L’épisode “ Breaking The Band ” sera présenté en première sur Reelz ce week-end

“The Who: Breaking The Band” sera présenté en première le dimanche 16 mai à 20 h HE / 17 h HP le Reelz.

Groupe de rock anglais légendaire L’OMS vendu plus de 100 millions de disques au cours d’une carrière qui s’étend sur six décennies. Alors qu’ils étaient propulsés à la gloire au début des années 1960, ils ont redéfini la culture des jeunes avec leurs singeries agressives sur scène et en dehors. Avec Pete Townshendjeu de guitare stellaire, Roger Daltreyla voix de signature de et les câpres droguées de son batteur unique Keith Moon et John Entwistle à la basse, L’OMS a produit un flux de succès qui en ont fait des noms connus dans le monde entier. Mais avec la renommée est venu un conflit entre Townshend et Daltrey alors qu’ils se disputaient le contrôle du groupe. Et avec la superstar mondiale est venu un excès massif qui s’est terminé par Lunela mort tragique de 1978. D’une manière ou d’une autre, les membres restants ont réussi à continuer jusqu’à leur séparation en 1982. Pourtant, la magie et, étonnamment, le dysfonctionnement qui a donné naissance L’OMS les a rapprochés comme ils se sont réformés depuis et les deux membres restants Townshend et Daltrey jouer et sont toujours en tournée aujourd’hui.

Partageant ses expériences personnelles, après avoir passé plus de 20 ans en tant que claviériste du groupe, John “Lapin” Bundrick dit aux téléspectateurs exactement ce que c’était de voir Townshend et Daltrey affrontement, y compris sur la décision de l’embaucher pour jouer. Fournissant également un aperçu de 16 ans en tant que directeur de production pour L’OMS est John Wolff, qui met en lumière les tensions entre le groupe et les managers Kit Lambert et Chris Stamp.

“Briser le groupe” est produit par Pomme de terre, partie de Studios ITV.



