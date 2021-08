The Who publie une vidéo en direct de “Getting In Tune” pour son anniversaire

L’OMS a dévoilé une célébration du 50e anniversaire de son classique de 1971, Qui est le suivant, en partageant une nouvelle vidéo live de « Getting in Tune » et en promettant d’autres surprises rares à venir au cours des 10 prochains jours.

Le visuel “Getting in Tune” provient du spectacle Who’s du 30 septembre 2000 à la Gund Arena de Cleveland, Ohio.

En juillet, il a été annoncé que Voyage incroyable: L’histoire de l’OMS, le documentaire acclamé et nominé aux Grammy Awards relatant l’histoire de The Who, serait disponible en streaming pour la première fois exclusivement sur The Coda Collection.

Réalisé par Murray Lerner et Paul Crowder, et présentant des entretiens avec les co-fondateurs et les membres survivants du groupe Pete Townshend et Roger Daltrey, Amazing Journey est l’histoire définitive des légendes du rock britannique. Comprenant des séquences rares et inédites, un trésor de clips de performance et d’incursions d’investigation dans la musique et l’histoire du groupe, le film capture les origines et l’influence du groupe au cours de leurs plus de 50 ans de carrière.

Amazing Journey documente également des moments charnières de la trajectoire du groupe, notamment l’émergence de la culture mod des années 60, la réputation du groupe de détruire ses instruments sur scène, comment leur tube “I Can’t Explain” leur a valu un contrat d’enregistrement sur place, embrassant de nouveaux formats avec leur opus d’opéra rock Tommy, les morts subites de Keith Moon et John Entwistle, la délicate relation créative entre Daltrey et Townshend, l’apparition historique du groupe au Concert For New York bénéfice en 2001, et bien plus encore. En plus d’entretiens approfondis avec Townshend et Daltrey, le film présente des commentaires de personnalités de l’industrie associées à la carrière du groupe, ainsi que de pairs musicaux. Eddie Vedder, Noël Gallagher, Piquer, The Edge, Steve Jones, et plus encore.

“Ce n’est pas facile de capturer dans un film la puissance et l’énergie d’un groupe de rock, en particulier les quatre personnages qui composent The Who, l’éclat de la musique de Pete Townshend et la magie qui s’est produite entre Pete, John, Keith et moi-même. Mais les fans de Who me disent que “Amazing Journey” fait exactement cela », a déclaré Roger Daltrey de The Who.