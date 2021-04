The Who Share Third In Digital EP Series, annoncent un flux documentaire

L’OMS ont publié aujourd’hui (1) un autre EP numérique avant la Apparition du 23 avril de l’édition Super Deluxe de leur album phare de 1967, The Who Sell Out. De plus, la principale plate-forme de streaming de concerts nugs.net a annoncé un nouveau partenariat avec The Who, UMe et Mercury Studios, pour la première diffusion en direct de leur documentaire Classic Albums sur l’album.

Le documentaire examine ce record révolutionnaire en détail, avec une plongée en profondeur dans les enregistrements multi-pistes originaux et de nouvelles interviews exclusives avec Pete Townshend, Roger Daltrey, et d’autres notables. Les fans pourront écouter la diffusion en direct gratuite le jeudi 22 avril à 18 h HP / 21 h HE à nugs.net/thewho.

Le documentaire sera disponible en streaming à la demande via nugs.net, la page YouTube nugs.net et la page YouTube The Who à partir de cette date jusqu’au dimanche 25 avril à 21 h HP / 12 h HE. Le streaming est disponible dans le monde entier à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Le nouvel EP numérique, The Stereo Bonus Tracks, est le troisième d’une série de quatre qui mènent à la sortie de l’édition très étendue Super Deluxe de The Who Sell Out. Le coffret comprendra 112 titres, dont 46 inédits. L’EP comprend:

«Je peux voir des miles» (version complète)

«Facts Of Life (aka Birds And Bees)» (Playback / Mix 2018)

«Magic Bus» (prise 6)

The Stereo Bonus Tracks a été précédé d’un EP avec trois des jingles publicitaires enregistré par The Who pour relier les chansons du LP, toutes inédites sous cette forme. Le premier EP de la série proposait trois démos de Pete Townshend pour l’album, également inédites.

Parmi les fonctionnalités inédites du coffret, citons les prises de vue en studio, les versions volantes des premières prises de chansons des sessions d’album et le chat en studio. Le disque 5 de l’ensemble comprendra 14 de ces démos originales de Townshend, exclusives à cette édition.

L’édition Super Deluxe de The Who Sell Out sort le 23 avril. Précommandez-la ici.

