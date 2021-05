The Who’s Roger Daltrey annonce la tournée solo américaine “ Live And Kicking ” 2021

Roger Daltrey a annoncé que lui et les membres de L’OMS Le groupe en tournée sera sur la route à la fin de l’été 2021, effectuant des concerts QUI des classiques, quelques raretés et quelques-uns de ses succès en solo. Jusqu’à présent, trois dates ont été annoncées, et plusieurs autres suivront.

21 août – Lake Tahoe Outdoor Arena à Harveys – Stateline, NV



01 septembre – Northern Quest Resort & Casino – Spokane, WA



03 septembre – Foire de l’État de Washington – Puyallup, WA

L’OMS guitariste Pete Townshend récemment dit Pierre roulante cette Daltrey avait hâte de reprendre la route après avoir été incapable de tourner en raison de la pandémie de coronavirus. “Quand je lui parle, il dit simplement: ‘Je veux juste sortir et chanter!'” Townshend mentionné. “‘Je ne peux pas utiliser ma voix! C’est mon instrument! Si je ne l’utilise pas, je mourrai!'”

Octobre dernier, L’OMS a sorti une nouvelle version de l’album 2019 “Qui” avec une version mise à jour de “Perles sur une chaîne” nouvellement remixé par Townshend et des morceaux acoustiques des seuls concerts du groupe en 2020.

Les chansons de la version deluxe de “Qui” ont été enregistrés à Kingston le jour de la Saint-Valentin cette année exactement 50 ans jour pour jour depuis L’OMS‘s show phare à Leeds qui est devenu le tristement célèbre album live “Vivre à Leeds”.

En décembre 2019, “Qui” est entré dans le classement britannique à la position n ° 3, devenant ainsi le LP britannique le plus élevé du groupe en 38 ans.

“Qui” a été L’OMSpremier ensemble de nouveau matériel depuis 2006 “Fil sans fin”, qui a fait ses débuts au n ° 9 en novembre de cette année.

