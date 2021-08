The Wild At Heart apporte son charmant gameplay de type Pikmin pour changer cette année

Humble Games et Moonlight Kids ont annoncé que Le sauvage au coeur, un jeu d’aventure indépendant lancé sur PC et Xbox One plus tôt cet été, arrivera désormais sur Switch plus tard cette année.

Racontant une histoire d’évasion d’enfance, cette aventure « riche en histoires » rappellera sans aucun doute Pikmin aux fans de Nintendo. Le jeu vous permet de prendre le commandement d’un essaim magique de créatures curieuses, de faire équipe avec elles pour combattre une faune menaçante et des ennemis surnaturels, construire de nouvelles voies et découvrir les secrets du monde.

Dans la bande-annonce ci-dessus, vous verrez ces créatures utilisées pour ramasser et transporter des objets et lutter contre les ennemis, tout comme le fidèle groupe d’hybrides plantes-animaux du capitaine Olimar dans la série bien-aimée de Nintendo. Assurez-vous de lui donner une montre.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: EXPLORATION: Explorez un monde unique, installez de nouveaux camps, localisez des ressources rares, liez-vous d’amitié avec d’étranges créatures et pillez d’anciens sanctuaires. COLLECTION: Collectez des cristaux magiques, de la ferraille, des composants électriques et d’autres ressources uniques.

BATAILLE: Commandez une armée diversifiée de spritelings pour combattre des créatures hostiles ARTISANAT: Fabriquez de nouvelles structures, objets, outils et améliorations. DÉCOUVRIR: Découvrez la vérité sur ce monde oublié et ses habitants.

Nous veillerons à garder un œil sur les nouvelles d’une date de sortie solide pour celui-ci, mais faites-nous savoir si vous aimez le look du jeu avec un commentaire ci-dessous.