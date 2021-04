The Wildhearts sortira un nouvel album studio, “ 21st Century Love Songs ”, en septembre

LES SAUVAGES sera un nouvel album studio, “Chansons d’amour du 21e siècle”, du 3 septembre au Registres en graphite. C’est le suivi de “Hommes de la Renaissance”, LES SAUVAGES‘album le plus titré depuis 1994 “PHUQ”, qui a fait ses débuts au n ° 11.

LES SAUVAGES chanteur Gingembre (vrai nom David Walls) mentionné: ““ Hommes de la Renaissance ” m’a rappelé notre premier album, ‘Terre contre les cœurs sauvages’. Personne ne savait comment les fans et la presse le recevraient, donc c’était du rock contre le mur, et baisez-les s’ils ne l’aiment pas. Rentrer à nouveau, pour ‘Chansons d’amour du 21e siècle’, m’a naturellement rappelé notre deuxième album, «PHUQ», où nous devons faire preuve de créativité et montrer à tout le monde ce dont nous sommes capables. Cette fois, nous laissons les chansons mijoter jusqu’à ce qu’elles soient absolument prêtes. On laisse le thème de l’album se présenter. Il y a une subtilité dans cet album, quelque chose que les gens n’associent pas souvent LES SAUVAGES, et un sens de l’aventure dans les arrangements peu orthodoxes des chansons. C’est là que je deviens fan du groupe, quand nous abandonnons les règles et suivons simplement notre instinct. Sarcastique, fun, en colère, fier, expérimental et belliqueux, le tout enveloppé dans un grand ‘fuck you’, c’est le son du groupe dans son habitat naturel. Cette fois, nous avons le contrôle. “

Avec LES SAUVAGES‘line up classique de Gingembre, CJ, Ritchie et Danny toujours fort, ce groupe créativement brillant, qui a contribué à changer le paysage du rock britannique dans les années 90, ne montre aucun signe de ralentissement.

“Chansons d’amour du 21e siècle” sera disponible dans les formats CD et vinyle habituels plus un vinyle rouge exclusif en édition limitée. Il y a aussi des photocards signés avec chaque format jusqu’à épuisement du stock, ainsi que des lots de t-shirts disponibles sur la boutique en ligne du groupe.

Pour célébrer la sortie de “Chansons d’amour du 21e siècle”, LES SAUVAGES entreprendra une tournée de 18 dates au Royaume-Uni en septembre. La tournée débutera à Cardiff le vendredi 3 septembre et se terminera à Southampton le samedi 25 septembre.

