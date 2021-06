The Wind Telephone, une cabine déconnectée utilisée par des milliers de personnes pour parler avec leur défunt | Vie

Dans un parc de la ville d’Ōtsuchi, au Japon, une cabane solitaire et décolorée résiste aux assauts du vent. Votre ancien téléphone à cadran n’est connecté à rien, mais il a été utilisé par plus de 30 000 personnes pour parler à leurs proches.

Il y a des technologies qui transcendent leur fonction, pour devenir un symbole. Une métaphore de la vie… et de la mort. le Cabines téléphoniques aujourd’hui c’est un anachronisme des télécommunications, mais il y a un stand au Japon, le téléphone du vent, qui bien qu’il n’ait jamais fonctionné, a été utilisé par des milliers de personnes.

En 2010, un jardinier nommé Itaru Sasaki a appris que son cousin, avec qui il était très proche, était décédé. Pour surmonter le coup, il a décidé de construire une cabine téléphonique où, symboliquement, il pourrait lui parler.

Comme l’explique Sasaki lui-même, ce n’était pas de caractère religieux : « Comme mes pensées ne pouvaient pas être transmises par une ligne téléphonique normale, je voulais qu’elles soient emportées par le vent. Alors il l’a appelé le téléphone du vent. Il l’a placé dans son jardin et cela l’a aidé à surmonter sa perte.

Un an plus tard, en 2011, un terrible tsunami a secoué le Japon, tuant 15 000 personnes. 10% des habitants d’Ōtsuchi, le lieu où vivait notre jardinier, sont morts du tsunami, soit environ 1 200 personnes.

Comme Itaru Sasaki avait été utile, a décidé d’ouvrir son jardin au public afin que ceux qui le souhaitent puissent parler avec leurs proches décédés dans le tsunami, par le biais du Wind Telephone.

L’idée symbolique a séduit les habitants de la ville, qui ont fait la queue pour entrer dans la cabane qui n’était liée à rien, mais où on les a vus parler, pleurer et dire au revoir à leurs proches décédés.

Dans ces 10 ans plus de 30 000 personnes, même de l’étranger, Ils sont allés au téléphone du vent pour dire au revoir à leurs proches, ou leur parler.

L’idée a eu un retentissement international : il existe déjà plus d’une dizaine de Wind Telephones dans des pays comme les États-Unis ou l’Irlande, pour contacter des proches décédés du Covid-19, ou d’autres drames.

Dans la cabine de ce premier téléphone à vent, il n’y a que un vieux téléphone à cadran noir, un cahier où certaines personnes écrivent leurs pensées, et une bougie, comme on peut le voir sur la photo suivante. A votre droite, une cabane similaire construite en Irlande.

Sans aucune connotation religieuse ou paranormale, des milliers de personnes viennent à ces Wind Phones pour parler symboliquement avec leurs proches décédés.

Un exemple émouvant mais en même temps extraordinaire de la façon dont parfois la technologie va bien au-delà de sa fonction pratique, pour devenir une métaphore qui fait partie de la vie intime et personnelle des êtres humains.