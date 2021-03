The Wine Legend: Steven Spurrier ne se reposerait pas sur ses lauriers et n’a jamais cessé d’être curieux

Steven Spurrier

C’était en 1976. Steven Spurrier était un jeune négociant en vins anglais à Paris et a opté pour une idée folle. Il a voyagé aux États-Unis et s’est connecté avec ce qui était considéré comme l’un des meilleurs vignerons de ce côté de l’étang. Il a ramené leurs vins prisés et organisé une dégustation à l’aveugle comprenant un jury éminent (en grande partie français) où il a opposé ces trouvailles aux meilleurs Bordeaux français, rouges et blancs. Les résultats de la dégustation ont changé à jamais l’industrie du vin. Les Américains ont gagné et, pour la première fois, le monde s’est redressé et a remarqué des vins qui n’étaient pas que français. À ce jour, je suis sûr que de nombreux critiques français peuvent être entendus marmonner sous sa barbe à propos de l’exercice et de son impact.

Et c’est à quel point Spurrier a été et est resté plusieurs décennies plus tard. Il n’était ni MW, ni MS. Il n’avait pas besoin de titres. Et quelque part qui lui a permis d’entretenir sa curiosité enfantine pour les vins jusqu’à la fin. Il ne faisait pas partie de ces critiques de vin qui goûtaient un vin uniquement pour le critiquer et se plaindre de la cueillette des baies un jour trop tôt ou du fait que le chêne était un peu trop grillé. Au lieu de cela, il les a valorisés. Il a trouvé un moyen de relier le vin à une humeur ou un sentiment, à l’essence d’une occasion, trouvant ainsi sa juste place dans le monde. Pour lui, tous les vins n’étaient pas bons, mais si un vin était exempt de défauts techniques, il prendrait toujours le temps de voir qu’il méritait sa juste place en rayon.

Spurrier avait un intérêt particulier pour les vins de l’Inde. La première fois qu’il a mentionné La Reserve de Grover comme un vin à surveiller, il a mis l’Inde sur la carte des vins et a apporté une reconnaissance considérable à notre industrie naissante. Il est resté une force constante pour notre scène, visitant les régions, dégustant des millésimes, toujours encourageants et positifs, trouvant des moyens d’aider l’industrie et de la faire avancer.

Cette même nature douce a continué quand il a interagi avec les amateurs de vin. Je me souviens de ma première année en tant que juge aux Decanter World Wine Awards, que Spurrier a présidé le plus longtemps. Mes appréhensions de devoir goûter et juger aux côtés des meilleurs palais du métier m’avaient déjà fait des nœuds. Et puis est venu ce monsieur sur sa bicyclette. Il l’a garé et a épousseté quelques plis de sa veste en entrant dans la salle. Il a été immédiatement abordé par les organisateurs qui voulaient son attention pour un million de choses. Il s’occupait de tout avec un sentiment de calme qui était contagieux même à distance. Quelques minutes plus tard, au comptoir du café, il m’a parlé, m’accueillant, m’interrogeant sur le temps qu’il faisait à la maison et, à bien des égards, me désarmant de la manière la plus douce possible. Jamais une seule fois je n’ai ressenti l’intimidation qui devrait normalement accompagner l’idée de parler vin avec la personnalité viticole la plus importante! Et à partir de là, chaque réunion s’est déroulée comme ça. Il m’a félicité pour mon énergie lorsque j’ai aidé à organiser une vente aux enchères de vins pour sa Wine Society à Mumbai, et une fois il m’a même appris à plier mes costumes lorsque je voyage, afin qu’ils ne se froissent pas trop. Le vin a toujours oint ces rencontres, mais il n’a jamais laissé sa gravité sur le sujet et sur le terrain l’emporter sur les plaisirs flottants du moment.

Le regretté Kapil Sekhri de Fratelli Wines a même réussi à susciter la curiosité et l’intérêt de Spurrier au point que l’homme lui-même est descendu et a travaillé avec le vigneron en chef de Fratelli, Piero Masi, pour développer une étiquette spéciale pour le marché indien. Essayer la gamme de vins M / S, c’est comme avoir une conversation avec Spurrier. Cela vous désarme. Que vous soyez un buveur de vin ou non, cela vous parle. Ils ont été élaborés avec l’intention même de produire des vins de qualité en Inde à un prix accessible et dans un emballage qui ne dérouterait pas le consommateur. Entre Sekhri, Masi et Spurrier, ils y sont parvenus dans tous les sens du terme et l’étagère à vin indienne est positivement renforcée grâce à leurs efforts et à leur expérience.

Spurrier est décédé cette semaine et la perte pour l’industrie est insurmontable. Étant donné que nous avons perdu Sekhri il y a quelques mois (ce à quoi je me débat encore pour le croire), j’ai l’intention d’ouvrir une bouteille pour les honorer tous les deux. Peut-être le Fratelli M / S rosé, car ce serait l’hommage le plus approprié à Sekhri, et aussi à Spurrier, une légende d’un homme qui ne se reposerait pas sur ses lauriers et ne cesserait jamais d’être curieux. REPOSE EN PAIX.

L’écrivain est un sommelier