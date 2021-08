The Winery Dogs reprennent la rédaction d’un nouveau matériel

LES CHIENS DE LA CAVE se sont regroupés à Los Angeles pour reprendre l’écriture de leur troisième album tant attendu.

Plus tôt dans la journée (jeudi 26 août), guitariste/chanteur Richie Kotzen a partagé une nouvelle photo de lui, batteur Mike Portnoy et bassiste Billy Sheehan, et il a inclus le message suivant : « Le CHIENS sont de retour en ville à l’occasion de la journée nationale du chien ! Round 2 des sessions d’écriture!”

Dans une récente interview avec Tulsa Music Stream, Sheehan a parlé du prochain LP de LES CHIENS DE LA CAVE. On lui a demandé si le groupe était toujours en train d’écrire du matériel pour le suivi des années 2015 “Série chaude” ou s’il a commencé à enregistrer, Sheehan a déclaré: “Un peu des deux, mais c’est surtout de l’écriture. Nous écrivons comme les gens écrivaient autrefois: le groupe se réunit dans une pièce et nous commençons à comprendre les choses. Et j’aime ça plutôt que de sortir dehors écrivains ou avoir un gars comme écrivain et tout le monde joue ses chansons. Donc, nous travaillons assez bien ensemble en tant que groupe. “

Sheehan a poursuivi en disant que le dernier LES CHIENS DE LA CAVE La session d’écriture à Los Angeles début juillet ” s’est très bien déroulée. Nous ne nous tuions pas, mais nous travaillions dur “, a-t-il déclaré. “Nous avons environ huit ou 10 choses prêtes à l’emploi. Nous allons revenir en arrière et le refaire à la fin de ce mois pour une autre session. Et si, à ce stade, nous pensons que nous avons un excellent dossier , à notre humble avis, nous allons aller de l’avant et [record] ce. Sinon, nous en écrirons d’autres.”

Gamelle a également abordé le long écart entre “Série chaude” et LES CHIENS DE LA CAVE‘ prochain album, qui n’est pas attendu avant 2022, en disant : “LES CHIENS DE LA CAVE, nous avons vraiment bien fait. Ce premier enregistrement [2013’s ‘The Winery Dogs’], nous avons eu de la chance. Eddie Trunk nous a été d’une grande aide. Et ça s’est très bien vendu. Notre participation aux spectacles était incroyable. Et nous en sommes très, très reconnaissants. Puis, peu de temps après, nous avons fait notre deuxième album, « Série chaude », et ça a très bien marché aussi. D’habitude le deuxième disque, c’est un peu plus incertain, mais c’était fantastique. Alors nous avons pensé qu’au lieu de simplement enregistrer, tourner, enregistrer, tourner, enregistrer, tourner, enregistrer, tourner et s’épuiser, partons tous et faisons notre truc et retrouvons-nous ici dans quelques années quand nous aurons des histoires à raconter raconte encore. Je pense que c’était la beauté du premier disque, et même du deuxième disque – les histoires que nous avions enregistrées pendant des années étaient la base des chansons. [The songs were] pas nécessairement à propos de ces choses, mais [they] ont été l’inspiration pour les chansons. Et donc cela nous a permis d’ouvrir un large éventail de sujets sur lesquels écrire. Alors maintenant que nous sommes tous partis et avons vécu nos vies pendant quelques années et fait beaucoup plus de choses, de retour ensemble, nous avons beaucoup plus d’histoires à raconter. Nous sommes très heureusement inspirés.”

LES CHIENS DE LA CAVE ont été fondées en 2012 après Portnoy et Sheehan — qui visait initialement à collaborer avec d’anciens SERPENT BLANC et MEURTRE BLEU guitariste John Sykes – a tendu la main à Kotzen, qui a joué avec Sheehan dans MONSIEUR. GROS de 1997 à 2002. Le premier album éponyme du groupe a atteint la 27e place du Billboard 200 après avoir vendu plus de 10 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de disponibilité. Les ventes initiales de l’effort de suivi “Série chaude” étaient encore meilleurs, car l’album a fait ses débuts au n ° 30 fin 2015 après avoir déplacé 13 000 unités d’album équivalentes en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité.

En janvier 2020, Portnoy Raconté Perspectives sonores cette LES CHIENS DE LA CAVELa tournée 2019 a été faite “juste pour le plaisir – juste pour aucune autre raison que de rejouer ensemble, car cela faisait quelques années. Je pense que cela a ravivé notre amour l’un pour l’autre, et je pense que cela nous a montré qu’il y a toujours autant de fans qui aiment ce groupe”, a-t-il expliqué. “Cela a ravivé notre désir de faire un autre disque, donc je pense que dès que nous le pourrons, nous le ferons.”