The Wire: Les meilleurs moments McNulty de Dominic West de la série

McNulty appelle Rhonda Pearlman (Saison 1, “The Hunt”)

Alors que l’opération d’écoute électronique dans l’organisation Barksdale se poursuit dans The Wire Saison 1, Kima Greggs (Sonja Sohn) est abattue et presque tuée. Immédiatement après, Jimmy McNulty et l’avocate d’État adjointe, Rhonda Pearlman (Deirdre Lovejoy), rendent visite à l’avocat de Barksdale, Maurice Levy (Michael Kostroff), pour l’amener à convaincre le tireur de se rendre. McNulty, étant l’adorable bien-pensant pique qu’il est, appelle l’ASA après que la réunion ne se termine pas comme il le voulait et se décharge sur elle et sur tous les autres avocats de la ville de Baltimore.

Dans la rue, McNulty dit à Pearlman que si la moitié des « enculés » du bureau du procureur de l’État étaient moins préoccupés par la prochaine étape de leur carrière et plus préoccupés par le fait de juger des affaires, la ville ne serait pas dans la forme où elle est dedans maintenant. Était-ce la bonne chose à dire ? Probablement pas. Mais, est-ce que Jimmy McNulty s’en soucie ? Définitivement pas.