The Witcher 3 – Édition Jeu de l’année classé pour PS5 et Xbox Series X/S

L’ESRB a évalué les versions PS5 et Xbox Series X/S de The Witcher 3: chasse sauvage. Bien que nous sachions depuis un certain temps que les deux nouvelles consoles reçoivent une version améliorée du RPG d’action, le développeur CD Projekt Red n’a pas encore détaillé le type d’améliorations auquel les joueurs devraient s’attendre.

La note, repérée par Gematsu, a été publiée aujourd’hui pour l’édition Jeu de l’année. Cela indique généralement qu’une annonce officielle est proche, et puisque – la dernière fois que nous avons entendu – CD Projekt Red prévoit de sortir cette version avant la fin de l’année, nous n’attendrons probablement pas beaucoup pour en savoir plus.

Cela dit, le développeur a récemment indiqué qu’il pourrait glisser en 2022, car il ne veut pas répéter le lancement désastreux de Cyberpunk 2077.

Les versions PS5 et Xbox Series de The Witcher 3: Wild Hunt ont été évaluées en Europe aujourd’hui. Plus d’infos probablement à venir. pic.twitter.com/6MWu9WFUZe – Gematsu (@gematsucom) 19 octobre 2021

À WitcherCon cet été, CD Projekt Red a annoncé que l’édition complète comprendra des DLC inspirés de Netflix Witcher – je ne l’ai pas détaillé plus avant. La version mise à niveau, qui arrive également sur PC, sera gratuite pour les propriétaires existants sur toutes les plateformes.

Au cours du développement, le studio a rencontré l’un des moddeurs les plus prolifiques du jeu pour potentiellement incorporer leur travail hautement coté dans le jeu d’une manière ou d’une autre.

Jusqu’à présent, CDPR n’a pas abordé cette réédition de Witcher 3, car le développeur continue de publier des correctifs pour Cyberpunk 2077.