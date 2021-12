The Witcher a déjà une date de première pour sa saison 3

Comme vous pouvez le voir, la célèbre plate-forme de Netflix La saison 2 de The Witcher vient de sortir, mais les fans se demandent déjà quand la troisième saison arrivera.

Après une longue attente sans nouvelles, la plateforme Netflix a de nouveau sorti The Witcher.

La deuxième saison de cette série avec le bel acteur Henri Cavill Il est désormais disponible sur la plateforme et est devenu un grand succès.

Cette fois-ci, le grand sorcier Geralt de Rivia fait face à de nouveaux défis, notamment en gardant la princesse Cirilla sous ses soins extrêmes.

Dans six nouveaux épisodes, The Witcher revient pour démontrer pourquoi il s’agit de l’une des meilleures fictions fantastiques publiées sur la plate-forme.

Cependant, étant une édition courte, les fans se demandent déjà quand la troisième saison arrivera.

Et en fait, la prochaine partie a été confirmée dans TUDUM par le même protagoniste, qui a annoncé que bientôt ils commenceraient les travaux de production.

Cependant, il convient de noter que les prochains chapitres de The Witcher mettront plus de temps que prévu à sortir.

Selon la showrunner de la bande, Lauren Schmidt Hissrich, la troisième saison est au début de son développement.

Et c’est lors d’une interview avec le média TechRadar qu’elle a admis qu’ils commençaient seulement maintenant à travailler sur la suite de l’histoire.

Nous venons de terminer la phase de script et c’est incroyable. Je suis fasciné par la façon dont l’histoire grandit car, en plus, elle est basée sur mon livre préféré de la série, Le Temps du mépris », a déclaré Hissrich.

Cependant, il convient de mentionner qu’il n’a pas osé donner de date exacte, mais compte tenu des horaires, la troisième édition pourrait arriver à la fin de l’année prochaine 2022.

La première saison, qui a débuté le 20 décembre 2019, était basée sur The Last Wish et The Sword of Fate, qui sont une collection de nouvelles antérieures à la saga principale de Witcher.

La première saison explore les événements qui ont façonné les trois personnages principaux sur des chronologies différentes, avant de finalement fusionner en un seul.

Le 13 novembre 2019, la série a été renouvelée pour une deuxième saison, dont la date de première a été confirmée pour le 17 décembre 2021, qui s’est déroulée comme prévu.