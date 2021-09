The Witcher: Blood Origin First Look va dans les coulisses de la préquelle

Netflix a dévoilé aujourd’hui dans le cadre de son événement Tudum le premier aperçu de The Witcher: Blood Origin. Ce premier clip nous emmène dans les coulisses du show avec le showrunner Declan de Barra.

Les livres The Witcher sur lesquels la série Netflix est basée ont une riche histoire tissée tout au long de l’histoire de Geralt of Rivia, et The Witcher: Blood Origin y plongera. Situé 1 200 ans avant les événements de la série télévisée Witcher – qui elle-même s’étend sur bien plus de 50 ans – Blood Origin racontera l’histoire des Witchers originaux.

Ce clip, malheureusement, ne nous donne aucune information fraîche avec laquelle travailler – nous voyons un bref aperçu du tableau à l’épreuve du COVID lu pour l’émission, de Barra nous montre une fausse anguille, puis se téléporte en Islande pour dire que la série y tourne. De Barra laisse entendre que la série utilisera des effets pratiques pour les monstres, mais l’enfouit dans suffisamment de blagues et de faux-semblants pour qu’il soit difficile de dire s’il est sérieux.

Voici la ligne de connexion officielle de l’émission de Netflix :

“Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire perdue dans le temps – l’origine du tout premier Witcher et les événements qui ont conduit à la ” conjonction des sphères “, lorsque le des mondes de monstres, d’hommes et d’elfes ont fusionné pour ne faire qu’un.”

The Witcher: Blood Origin met en vedette Laurence O’Fuarain (Vikings), qui incarnera un guerrier nommé Fjall. “Né dans un clan de guerriers ayant juré de protéger un roi, Fjall porte une profonde cicatrice, la mort d’un être cher tombé au combat en essayant de le sauver”, a déclaré Netflix à propos du personnage dans un tweet annonçant le casting. “Fjall se retrouvera à combattre aux côtés du plus improbable des alliés alors qu’il se fraye un chemin de vengeance à travers un continent en pleine tourmente.” Michelle Yeoh (Crouching Tiger, Hidden Dragon) incarne Scian, le “dernier membre de sa tribu nomade d’elfes-épées”, un personnage également tourmenté qui, lorsqu’il a eu la chance de “récupérer une épée sacrée volée, prise à sa tribu déchue par moyens infâmes, se lance dans une quête mortelle qui changera l’issue du continent.”

The Witcher: Blood Origin est une série limitée de six épisodes produite par la showrunner de Witcher Lauren Schmidt Hissrich, avec le conseil de l’auteur original Andrzej Sapkowski. Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la série. En attendant, la saison 2 de The Witcher est dans moins de trois mois et Netflix a proposé quelques clips de la série pour nous guider, ainsi que l’annonce de la saison 3 de The Witcher, un autre film d’animation de Witcher et un sorceleur familial. séries.