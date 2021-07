The Witcher: Blood Origin Spinoff Cast de Netflix vient d’ajouter une actrice de Star Trek dans le rôle principal

The Witcher: Blood Origin se déroulera environ 1 200 ans avant les événements de la série phare dirigée par Henry Cavill et racontera l’histoire d’origine des Witchers. En tant que tel, nous ne devrions probablement pas nous attendre à des camées de lui ou de ses co-stars Freya Allan ou Anya Chalotra, bien que ce ne soit probablement pas tout à fait impossible. Quoi qu’il en soit, tous les yeux seront rivés sur Michelle Yeoh de toute façon, car elle jouera Scían, dont l’art de l’épée pourrait faire d’excellentes scènes de combat dans le spin-off de six épisodes. C’est là qu’elle peut vraiment montrer son style d’action gracieux comme on le voit dans les films Crouching Tiger, Hidden Dragon, ainsi que Strike Back et le prochain long métrage Gunpowder Milkshake. (Sans parler de Star Trek: Discovery lui-même.)