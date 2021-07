The Witcher: Blood Origin sur Netflix: date de sortie, rumeurs de casting, histoire et à quoi s’attendre

Se déroulant plus d’un millénaire avant les aventures de Geralt de Rivia, la série préquelle The Witcher: Blood Origin devrait nous ramener à une période charnière de l’histoire du continent. Annoncée par Netflix en juillet 2020, la série d’action en direct explorera les origines des sorciers et de l’ancienne civilisation elfique avant sa chute.

Star Trek: Michelle Yeoh de Discovery s’est déjà inscrite pour diriger le casting, tandis que la présentatrice de The Witcher Lauren S Hissrich s’est associée à l’écrivain de la saison 1 Declan de Barra pour diriger le spin-off à l’écran. Le fait qu’une deuxième série de l’univers de Witcher ait été éclairée si peu de temps après la diffusion de la première série en décembre 2019 est une indication du sérieux de Netflix à propos de la franchise – et les espoirs sont grands que cela se traduira par des histoires plus mémorables basées dans le vaste monde de l’auteur Andrzej Sapkowski.

Donc, avec The Witcher: Blood Origin qui devrait commencer la production en août 2021, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent (y compris les détails de la distribution et des personnages) sur la série préquelle très attendue.

Il n’y a actuellement pas de date de sortie de The Witcher: Blood Origin – et ne vous en attendez pas de si tôt. La saison 2 de The Witcher n’a terminé son tournage épique qu’en avril 2021, avant ses débuts en décembre 2021, et le processus de production de la série préquelle sera probablement tout aussi long.

Nous savons qu’au 31 octobre 2020, le processus d’écriture était bien avancé, le showrunner Declan de Barra déclarant que “tous les scénaristes sont partis pour décrire ou scénariser”.

Le dernier épisode de Blood Origin est sorti du tableau aujourd’hui. Tous les scénaristes sont partis pour décrire ou scénariser. Putain de ravi.31 octobre 2020

Et en mars 2021, de Barra était occupé à montrer des brouillons de pré-production (expurgés) des scripts de The Witcher: Blood Origin.

1 pour le chagrin, 2 pour la joie, 3 pour la vengeance, 4 pour mourir, 5 pour la flamme, 6 pour un monde inédit, plus jamais le même… #thewitcherbloodorigins pic.twitter.com/jThbW9CKHf 28 mars 2021

Maintenant, Deadline dit que le spectacle devrait passer devant les caméras en août. Donc, après ce que nous pensons être un long tournage, suivi de tout le travail VFX habituel, nous serions surpris de voir les six épisodes de The Witcher: Blood Origin sur Netflix avant 2023.

Qu'est-ce que c'est? Une série préquelle de The Witcher, qui se déroule 1 200 ans avant les aventures de Geralt de Rivia.Où puis-je le voir ? Comme The Witcher, The Witcher: Blood Origin sera diffusé exclusivement sur Netflix.

Casting de The Witcher : Blood Origin : qui est dans la série prequel ?

Il est encore tôt, mais il y a déjà eu quelques annonces concernant le casting de The Witcher: Blood Origin :

Michelle Yeoh comme ScíanSophia Brown comme ÉileLaurence O’Fuarain comme Fjall

Avec les premières rumeurs selon lesquelles la star d’Aquaman, Jason Momoa, jouerait un rôle principal, il est peu probable qu’elle se concrétise, le plus grand nom actuellement attaché à The Witcher: Blood Origin est Star Trek: Discovery et Shang-Chi et la star de la Légende des dix anneaux Michelle Yeoh. Son implication dans la série a été annoncée début juillet 2021 et elle incarnera Scían, la dernière d’une tribu de nomades elfes.

La description du personnage révèle qu’elle est “la toute dernière de sa tribu nomade d’elfes-épées. Personne ne peut s’approcher de son art avec la lame, et personne ne porte autant de perte dans son cœur. Quand une chance se présente de récupérer une épée sacrée volée, prise à sa tribu déchue par des moyens néfastes, elle se lance dans une quête mortelle qui changera l’issue du continent.

Cela promet d’être un rôle majeur pour Yeoh, il sera donc intéressant de voir comment cela aura un impact sur son article 31 dérivé de Discovery depuis longtemps – si cela se poursuit.

Selon Deadline, Yeoh sera rejoint par la star de Giri/Haji et Marcella Sophie Brun comme Éile. Brown remplace la star de Queen & Slim Jodie Turner-Smith, qui a dû quitter The Witcher: Blood Origin en raison d’un conflit d’horaire. Éile est décrite comme « une guerrière d’élite dotée de la voix d’une déesse, qui quitte son clan et sa position de gardienne de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand compte sur le continent l’oblige à reprendre le chemin de la lame dans sa quête de vengeance et de rédemption.

Le troisième membre confirmé du casting de The Witcher: Blood Origin est, a rapporté Variety en mars, Laurence O’Fuarain – un vétéran des épisodes de Vikings et de Game of Thrones. Il incarnera un personnage nommé Fjall.

Selon le synopsis du personnage, il est «né dans un clan de guerriers qui ont juré de protéger un roi, Fjall porte une profonde cicatrice à l’intérieur, la mort d’un être cher tombé au combat en essayant de le sauver. Une cicatrice qui ne le laissera pas s’installer, ou faire la paix avec lui-même ou le monde qui l’entoure. Dans sa quête de rédemption, Fjall se retrouvera à combattre aux côtés des alliés les plus improbables alors qu’il se fraye un chemin vers la vengeance à travers un continent en pleine tourmente.

Compte tenu du cadre de Blood Origin et de sa position sur la chronologie, nous pouvons nous attendre à voir une longue liste de personnages encore inconnus. Plus généralement, on peut s’attendre à ce que les « races aînées » – celles qui existaient sur le continent avant les humains – jouent un rôle beaucoup plus important. Il y aura probablement un accent particulier sur les elfes, en raison de leur importance dans la conjonction et du début de la lignée des anciens.

The Witcher : Blood Origin : quand se déroulera-t-il ?

Comme indiqué dans l’annonce originale de Netflix à propos de la série, The Witcher: Blood Origin se déroulera 1200 ans avant le monde de The Witcher pendant la conjonction des sphères qui modifie l’univers. Attendez-vous à ce que l’accent soit mis sur l’ancienne société elfique, les tensions entre les races lors de leur introduction les unes aux autres et l’apparition – et la disparition – du monde en raison de la conjonction.

The Witcher : Blood Origin : que va-t-il se passer ?

En plantant le décor pour le contenu de l’émission, les créateurs de l’émission Lauren S Hissrich et Declan de Barra ont tweeté un peu à quoi s’attendre. Hissrich a déclaré qu’elle “avait toujours voulu plonger plus profondément dans le mythe et les traditions du continent…” Et une préquelle non liée aux histoires existantes dans les livres de Witcher – tout en étant capable de puiser dans le monde riche du continent – ​​est un début prometteur point et prémisse.

Cela a été le secret le plus difficile à garder ! J’ai toujours voulu plonger plus profondément dans le mythe et les traditions du continent, et maintenant les fans auront la chance de l’explorer avec @declandebarra dans une série préquelle, THE WITCHER: BLOOD ORIGIN. Elfes, et ennemis, et la fin, oh mon Dieu… https://t.co/SGzrf4WbxZ27 juillet 2020

Voir plus

De Barra a déclaré qu’il souhaitait depuis longtemps répondre à la question « À quoi ressemblait vraiment le monde elfique avant l’arrivée cataclysmique des humains ? », et a ajouté que la série « racontera l’histoire de la civilisation elfique avant sa chute, et révélez surtout l’histoire oubliée du tout premier sorceleur.”

C’est déjà de quoi piquer l’intérêt. Cependant, nous pouvons également glaner des informations et faire des suppositions éclairées sur l’histoire de la série à partir de ce que nous savons déjà.

En utilisant le synopsis officiel de Netflix comme point de départ, nous pouvons commencer à creuser dans les événements et les histoires de la série : « Situé dans un monde elfique 1200 ans avant le monde de The Witcher, Blood Origin racontera une histoire perdue dans le temps – l’origine de le tout premier Witcher, et les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères » cruciale, lorsque les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné pour ne faire qu’un », explique le synopsis de Netflix. Nous pensons que les deux indices les plus importants à cet égard sont le terme « origine du sang » et l’événement « conjonction des sphères ».

Blood Origin est sûrement un clin d’œil à Elder Blood: la lignée à laquelle appartient Ciri, alias le Lion Cub de Cintra dans The Witcher, et qui la distingue comme spéciale et puissante – dangereusement. The Elder Blood a commencé avec les mages elfes et était à l’origine destiné à être conservé uniquement dans la race elfique. Cela ne s’est pas produit lorsqu’un porteur de premier plan s’est éloigné de la lignée elfique pour commencer une relation avec un humain. Étant donné que cela concerne un personnage si important et maintenant établi dans Ciri, il sera incroyablement intéressant de voir si The Witcher; Blood Origin nous montre comment la lignée a commencé.

La conjonction des sphères est sans doute l’événement le plus important du monde de The Witcher. Selon la mythologie, il s’agissait d’un grand cataclysme magique qui reliait de nombreux mondes, avec de multiples chronologies et dimensions se croisant simultanément. Cela a eu pour résultat que le monde était plein à craquer de races diverses (y compris l’introduction des humains et le début de la chute progressive de la société elfique), et la vaste gamme de monstres terrifiants et l’introduction de la magie.

La Conjonction des Sphères a eu des effets qui dureraient des centaines d’années dans cet univers, et est responsable de la composition riche et diversifiée du monde – mais aussi du danger, du chaos et de l’incertitude qui y règnent. La Conjonction est si importante pour le monde entier de The Witcher, elle recèle un énorme potentiel pour raconter des histoires et encadrer l’univers entier.

Une dernière note, mais importante : le mélange elfique/humain de la lignée des anciens s’est produit après la conjonction des sphères, et l’ordre de Witcher est également arrivé bien après la conjonction, il faudra donc faire de nombreux sauts pour compresser tout cela dans les six épisodes.

Plus Witcher n’est qu’une bonne chose pour les fans

The Witcher: Blood Origin est susceptible de plaire à tous les fans de l’univers – que vous soyez entré dans les histoires via l’émission Netflix, les livres ou les jeux. L’histoire d’origine des Witchers est un sacré crochet pour une préquelle.