The Witcher laisse tomber la bande-annonce épique de la saison 2 alors que Netflix révèle toutes les façons dont l’univers s’étend

Comme si la bande-annonce de la saison 2 n’était pas déjà suffisante pour faire battre le cœur de tout le monde – oui, j’inclus tous les monstres avec plus d’un cœur – Netflix a également annoncé que The Witcher a été renouvelé pour la saison 3. Ce qui n’était pas C’est exactement une inquiétude à ce stade, compte tenu de l’importance de la première saison. (La série télévisée devrait au moins gagner autant de saisons qu’il y a de jeux vidéo, non ?) Pourtant, on ne sait jamais vraiment quels types de décisions se passent derrière les portes closes de Netflix, et il n’est pas absurde de penser que le but de toutes ces multiples retombées serait d’adoucir le coup de la série phare se terminant prématurément pour une raison ou une autre. Mais pas de soucis. La saison 3 arrive !