The Witcher n’est pas la seule série Netflix à faire face à un revers de la saison 2 alors que Bridgerton voit le même problème

À ce stade, nous sommes assez habitués à voir des retards pour les projets de télévision et de cinéma en raison de la pandémie, car COVID a mis Hollywood, ainsi que le reste du monde, à l’arrêt pendant la majeure partie de l’année dernière. Alors que les choses ont commencé à revenir sur la bonne voie à mesure que les restrictions s’assouplissent, nous constatons toujours des revers sur certaines de nos émissions préférées. L’année dernière, le tournage de la saison 2 de The Witcher a rencontré un certain nombre de problèmes et, maintenant, Bridgerton de Shondaland a rencontré un problème similaire lors du tournage de sa deuxième saison.