The Witcher n’ira pas au-delà des livres, selon son showrunner | Divertissement

La showrunner de Witcher Lauren Schmidt Hissrich assure que la série Netflix n’ira pas au-delà des livres publiés par Andrzej Sapkowski.

Le 17 décembre, il débarquait au catalogue de Netflix saison 2 de The Witcher, dont l’accueil a été tel qu’au cours de sa première semaine, il a compté plus de 142 millions d’heures de visionnage sur Netflix.

Même si la deuxième saison de The Witcher a eu des changements inattendus par rapport aux livres, son showrunner Lauren Schmidt Hissrich a déclaré que le La série Witcher n’ira pas au-delà de la série de romans publiés par Andrzej Sapkowski. Ou du moins c’est ce qu’elle espère.

Dans une récente interview pour The Wrap, Lauren Schmidt Hissrich a déclaré qu’elle espérait que le série Netflix terminer après que tous les livres de Sapkowski ont été adaptés.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

« J’ai toujours dit que je voulais terminer nos histoires au même endroit qu’Andrzej Sapkowski a terminé la sienne », a déclaré le producteur exécutif et showrunner de The Witcher. « Je ne ressens tout simplement pas le besoin pour nous de continuer à créer des histoires après leur fin intentionnelle. »

Cependant, Hissrich a ajouté qu’elle était prête à être un peu flexible avec le calendrier car l’auteur n’a pas divulgué de plans futurs. « Ce qui est amusant, bien sûr, c’est que depuis que nous travaillons sur la série, il (Andrzej Sapkowski) a actuellement sorti deux nouveaux livres », a-t-il noté.

Tandis que le Le sorceleur saisons 1 et 2 sont restés assez proches de leurs livres respectifs dans la série, The Last Wish et Blood of the Elves, Hissrich a partagé qu’une histoire importante de ce dernier apparaîtra dans leur saison 3.

« Nous faisons un livre environ une saison, mais nous nous assurons également que les histoires de ce livre sont les meilleures de cette saison de notre série télévisée. Alors parfois, nous déplaçons un peu ces pièces d’échecs », a-t-il expliqué.

« Il y a une grande histoire de Blood of the Elves que nous allons faire dans la saison 3, par exemple. Ou il y avait une histoire courte que nous ne pouvions pas rentrer dans la saison 1, alors nous l’avons mise dans la saison 2. Nous avons essayé de soyez assez flexible. avec ça « , a ajouté Hissrich.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie confirmée pour The Witcher saison 3, mais elle arrivera très probablement dans le catalogue Netflix fin 2022.. En attendant, voici les meilleures séries Netflix à regarder en 2021.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.