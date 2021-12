The Witcher : Qui est Anya Chalotra, et quels rôles a-t-elle à venir ?

L’actrice est connue pour avoir joué Yennefer de Vengerberg (Photo: PA; Netflix)

Henry Cavill a peut-être fait la une des journaux pour sa performance dans Le sorceleur, mais il y a beaucoup d’autres stars qui ont impressionné dans la série Netflix.

L’une d’entre elles est Anya Chalotra, qui donne vie à Yennefer de Vengerberg dans le drame fantastique et joue le rôle depuis 2019.

Yennefer a fait une grande impression sur les fans, depuis que son personnage s’est rapproché de Geralt of Rivia d’Henry dans la première saison.

Alors que la paire s’entendait dès le début, leur prise de conscience que cela aurait pu être le résultat d’un sort lancé par Djinn menaçait de les séparer.

Mais pour quoi d’autre Anya est-elle connue et quels rôles a-t-elle à venir ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Anya Chalotra et quels rôles a-t-elle à venir ?

L’actrice a joué dans la série depuis 2019 (Photo: EPA)

L’actrice de 25 ans est surtout connue pour son travail à la télévision, avec The Witcher marquant la plus grande série de sa carrière à ce jour.

Après des études à la Guildhall School of Music and Drama, elle est apparue en tant que héros dans Much Ado About Nothing au Globe Theatre avant de décrocher son premier rôle à l’écran.

L’actrice a joué dans Wanderlust (Photo: BBC)

L’actrice a fait sa toute première apparition à la télévision dans Wanderlust, jouant le rôle de premier plan de Jennifer Ashman en 2018. Elle est également apparue dans la série télévisée The ABC Murders et Sherwood.

En plus de se concentrer sur la deuxième saison de The Witcher, elle a des performances vocales confirmées pour l’avenir.

L’émission est l’une des plus discutées de l’année (Photo : Dave J Hogan/.)

Elle est prête à fournir la voix d’un personnage nommé Lucilia dans le téléfilm Army of the Dead : Lost Vegas, ainsi qu’à prêter ses talents à la série New-Gen.

Pendant ce temps, son rôle de sorceleur s’est avéré être un défi physique pour elle au fil des ans.

Commençant sa vie comme un personnage maltraité et bousculé qui a été presque renié par sa famille à cause de son apparence, Yennefer s’est vu offrir une nouvelle vie en tant que mage dans la première saison.

Parmi ses maux, il y avait une colonne vertébrale tordue qui la laisse avec un dos voûté et une mâchoire courbée qui dépasse d’un côté. L’actrice a dû porter un dos et des prothèses, maintenir une posture pendant des heures – ce qui était, sans surprise, aussi inconfortable que cela puisse paraître.

Elle a confié à Metro.co.uk: « J’avais un nerf coincé dans le dos et je devais me faire masser après l’avoir jouée si longtemps! » C’était très inconfortable.

« Mais aussi n’a fait qu’aider ma performance, même si c’était inconfortable, nous avons essayé de la rendre aussi confortable que possible », a-t-elle ajouté.

«Mais parce que nous avions choisi cette voie immédiatement, parce que nous devions prendre des décisions assez rapidement, nous n’avons pas pu changer notre façon de faire les choses.

« J’étais satisfait des choix que nous faisions. »

The Witcher est disponible en streaming sur Netflix

