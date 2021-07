The Witcher révèle la date de la première de la saison 2, et ce n’est pas tout

Au cas où il y aurait le moindre doute que les sorceleurs de Kaer Morhen mettraient Ciri à l’épreuve, l’image de Ciri s’entraînant avec Lambert devrait dissiper cette notion. Fondamentalement, si vous n’étiez pas déjà excité pour la saison 2, la date de première et les nouveaux looks auraient peut-être fait l’affaire. Bien que l’attente de la saison 2 de The Witcher ne soit pas encore terminée, il n’y a pas de fin de pause en vue, et c’est plus que ce que les fans ont dû aller au-delà de quelques aperçus rapides pendant longtemps. En attendant que la série revienne enfin, vous pouvez toujours revoir la première saison en streaming sur Netflix maintenant.