‘The Witcher’ revient avec le premier aperçu de la saison 2 ⋆ 10z viral

Tudum, la grande convention de fans en ligne de Netflix, a présenté pour la première fois des aperçus de dizaines de films et d’émissions, dont Stranger Things, Extraction 2, Cobra Kai et The Sandman. Mais l’événement principal après trois heures de battage médiatique et d’apparitions de la moitié des stars du cinéma et de la télévision à Los Angeles, était le retour de The Witcher. Cela vous dit une chose ou deux sur la taille de la première saison de la série pour Netflix et sur leurs attentes pour la saison 2.

Ils sont si élevés, en fait, que Netflix a lancé non pas un mais deux premiers regards sur la nouvelle saison. (Alors un premier regard et, euh, un deuxième regard ?) Voici le premier…

Et voici le deuxième…

The Witcher est basé sur la série de livres fantastiques à succès d’Andrzej Sapkowski et créé pour la télévision par Lauren Schmidt Hissrich. Henry Cavill joue le rôle de Geralt de Rivia; Freya Allen incarne la princesse héritière Ciri. 76 millions de foyers ont regardé la première saison de The Witcher au cours de son premier mois de sortie, ce qui en fait l’une des séries les plus regardées du service de streaming à ce jour. (Le spectacle a également été crédité d’avoir suscité un regain d’intérêt pour la série de jeux vidéo The Witcher.)

Tudum a également lancé le premier aperçu des coulisses de The Witcher: Blood Origins, la nouvelle préquelle du spectacle principal. Il se déroule quelque 1200 ans avant les événements de The Witcher et met en vedette Sophia Brown et Michelle Yeoh.

La saison 2 de The Witcher sera diffusée sur Netflix le 17 décembre. Elle durera huit épisodes sur le service de streaming. Dans le cadre de Tudum, Netflix a également confirmé que The Witcher reviendra également pour une troisième saison à l’avenir.

De grands acteurs travaillent toujours dans leurs années 90

Lien source