The Witcher Saison 2 de Netflix : critiques, explications et tout ce que vous devez savoir

Le temps est venu. Le sorceleur est enfin sur le point de lancer sa deuxième saison sur Netflix. Le vendredi 17 décembre, les huit épisodes de la saison 2 seront lancés sur le service de streaming, à la suite des aventures continues de Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) et Yennefer (Anya Chalotra) – et, naturellement, tous ceux qu’ils traiter tout au long de la série.

La saison 2 de The Witcher présentera toutes sortes de nouveaux personnages, monstres et scénarios. Avec tant de choses à préparer et à comprendre, GameSpot s’associe à TV Guide et Metacritic pour The Witcher Week, un guide ultime sur tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux épisodes. Jetez un œil à tout ce que nous avons à offrir ci-dessous et assurez-vous de continuer à vérifier car de nouvelles histoires, galeries et plus seront ajoutées au fur et à mesure de leur publication.

GameSpot

Eric Frederiksen de GameSpot jette un long regard sur les six premiers épisodes de la saison 2, explorant l’évolution de la série depuis que nous l’avons vue pour la dernière fois.

Avant de vous plonger dans la saison 2, jetez un œil à ces images partagées par NEtflix et laissez libre cours à vos spéculations.

guide télévisé

Si vous étiez confus par les différentes chronologies en jeu dans la saison 1 de The Witcher, ne vous inquiétez pas, vous n’étiez pas seul. Heureusement, tout peut être expliqué avec juste un peu de temps. Jetez un œil à la plongée en profondeur de TV Guide dans les chronologies, en les classant par ordre chronologique pour vous aider à garder les choses au clair.

Avant la saison 2, découvrez toutes les bandes-annonces, les clips publiés, les premières photos et découvrez quels nouveaux membres de la distribution se joignent à la mêlée – il y a même des taquineries de Schmidt Hissrich sur les histoires à venir dans le prochain saison.

Si vous avez déjà revu la saison 1 et que vous recherchez des émissions de type Witcher pour étancher votre soif de fantaisie avant les premières de la saison 2, nous avons des suggestions pour vous aider.

Une série de préquelles Witcher est sur le point d’expliquer comment la première Conjonction des Sphères est née et a expliqué comment le Continent est devenu l’endroit en désordre qu’il est lorsque nous rencontrons Geralt pour la première fois.

métacritique

Découvrez ce que tous les critiques disent de The Witcher Season 2 et soyez prêt à laisser votre score d’utilisateur lorsque la saison s’arrêtera.

