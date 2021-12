The Witcher Saison 2, et plus

Oui, il y a plus à regarder ce week-end sur les services de streaming qu’une épopée de super-héros Marvel au cinéma. Voici quelques nouveaux films et émissions en streaming que vous pouvez regarder ce week-end. Nous avons le retour tant attendu d’une série fantastique pour adultes, un spin-off d’une émission de télévision par câble à succès, et bien plus encore.

The Witcher Saison 2 (Netflix)

Grâce en partie à la pandémie actuelle de Covid-19, cela fait deux ans complets que la première saison de The Witcher a fait ses débuts sur Netflix. Enfin, la deuxième saison est arrivée pour que nous puissions la regarder en frénésie. Henry Cavill revient en tant que Geralt, qui combattra à nouveau toutes sortes de monstres dans ce monde fantastique brutal, soit avec son épée, soit avec ses propres capacités inhumaines.

Lire la suite: The Witcher Saison 2 — tout ce que vous devez savoir

1883 Saison 1 (Paramount Plus)

Yellowstone a été un énorme succès pour le service de câble Paramount Network. Alors naturellement, le studio veut des spin-offs. Ce dimanche, le premier épisode de 1883 fait ses débuts en exclusivité Paramount Plus. Comme le titre l’indique, il se déroule à la fin du XIXe siècle, alors que les ancêtres de la famille Dutton de la série Yellowstone commencent à faire le voyage du Texas pour établir leur ranch dans le Montana. Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill sont les vedettes de cette série.

MacGruber Saison 1 (Paon)

Will Forte revient pour incarner le super agent MacGruber dans cette série comique sur Peacock. Attendez-vous à beaucoup d’humour NSFW alors que MacGruber est recruté pour combattre un nouvel ennemi pour le gouvernement américain. Les autres membres de la distribution incluent Kristen Wiig, Ryan Phillippe, Lawrence Fishburne, Billy Zane et Sam Elliott (wow, il se déplace, n’est-ce pas).

Lire la suite: MacGruber sur Peacock – tout ce que vous devez savoir

Mère/Android (Hulu)

Ce film original de Hulu se déroule dans un futur avec un scénario familier. L’intelligence artificielle a pris le pas sur les androïdes d’apparence humaine qui servaient autrefois nos besoins. Maintenant, ils traquent et tuent leurs créateurs. Chloë Grace Moretz incarne une jeune femme enceinte qui, avec son petit ami, essaie de s’éloigner de l’IA tueuse pour se rendre dans un endroit sûr où elle pourra avoir son enfant en paix.

Station Eleven Saison 1 (HBO Max)

Basée sur le roman à succès, cette série HBO Max raconte la vie d’un certain nombre de personnes juste après, puis des décennies plus tard, qu’une peste massive a tué presque toutes les vies humaines. Nous voyons les luttes de ces personnes alors qu’elles tentent de reconstruire la société.

Chanson du cygne (Apple TV Plus)

Ce film original Apple TV Plus met en vedette Mahershala Ali en tant qu’homme qui apprend qu’il est atteint d’une maladie en phase terminale. Cependant, il ne veut pas le révéler à sa femme et à son jeune enfant. Entre Glenn Close, qui offre à Ali un moyen d’empêcher sa famille de savoir qu’il est en train de mourir. Son entreprise peut faire de lui un clone parfait qui peut remplacer l’original sans que sa famille ne sache la vérité. Va-t-il passer par cette façon unique de garder sa famille unie?

Ce sont nos choix pour les meilleurs nouveaux films et émissions en streaming que vous pouvez regarder ce week-end. Lesquelles allez-vous vérifier ?

