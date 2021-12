The Witcher saison 2 : L’épisode final expliqué

Geralt découvre des vérités infernales (Photo : Netflix/Jay Maidment)

Attention : spoilers à venir pour la saison 2 de The Witcher.

La date de sortie de la saison 2 de The Witcher a vu les huit nouveaux épisodes tomber sur Netflix, le dernier chapitre du voyage se déroulant pour Geralt de Rivia (Henry Cavill), la princesse Ciri (Freya Allan) et Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) a été révélé.

De nombreux fans l’ont déjà regardé du début à la fin, la finale pleine d’action suscitant de nombreuses questions sur la direction que prendra l’histoire dans la saison 3.

Les acteurs de la série se sont retrouvés dans une histoire forgée de tout nouveaux monstres et menaces, qui n’a encore fait qu’effleurer la surface de la tradition créée par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski.

Avec le dernier épisode de la saison taquinant beaucoup de malheur à venir, voici une ventilation de ce qui s’est passé.

Que s’est-il passé à la fin de la saison 2 de The Witcher ?

Ciri est possédé par une force maléfique

Plus tôt dans la série, il a été révélé que les sorcières Fringilla (Mimî M Khayisa), Francesca Findabair (Mecia Simson) et Yennefer s’étaient vu proposer des offres séparées par la Mère Immortelle, un démon d’un autre royaume connu sous le nom de Voleth Meir.

Au début, il semble qu’il n’y ait peut-être pas d’issue pour Ciri (Photo : Netflix/Jay Maidment)

Yennefer s’est vu offrir la possibilité de restaurer sa magie si elle amenait Ciri à Voleth Meir, décidant de sacrifier l’enfant pour son propre profit.

En fin de compte, elle a décidé de ne pas le faire après avoir réalisé à quel point Ciri était spécial, mais la jeune princesse a fini par devenir possédée par Voleth Meir de toute façon, car le démon avait besoin d’un nouveau vaisseau pour s’attaquer à la douleur des gens lorsque sa hutte a brûlé.

Après des épisodes montrant Ciri en train d’être entraîné à l’art du combat à Kaer Morhen, dans la finale, le jeune affronte les épées avec Geralt lui-même dans un duel épique.

Cependant, c’est bien sûr Voleth Meir dans le duel, car la vraie Ciri est piégée dans une vision dans sa tête, où elle est de retour à la cour dans le royaume de Cintra avec sa grand-mère et ses parents, alors que Geralt tente désespérément de la sauver de le fantasme.

Yennefer essaie de se racheter

Bien qu’il soit clairement toujours amoureux de Yennefer, Geralt ne peut pas pardonner qu’elle ait même envisagé de sacrifier Ciri, qu’il considère comme son propre enfant et qui le voit comme un père qu’elle n’a jamais eu.

Yennefer avait initialement prévu de tuer Ciri pour son propre profit (Photo : Netflix/Jay Maidment)

Lorsque la possédée Ciri se bat contre Geralt et les autres sorceleurs, son cri provoque l’ouverture d’un monolithe à l’intérieur de l’arbre médaillon sacré, libérant des basilics monstrueux d’un autre royaume.

Alors que les créatures tuent avec succès plusieurs sorceleurs de manière brutale, tandis que le barde Jaskier (Joey Batey) se recroqueville sous une table, Yennefer décide de se sacrifier, lui coupant les poignets pour qu’elle puisse devenir le nouveau vaisseau de Voleth Meir.

Un aperçu de l’infernal inconnu

Une fois que Voleth Meir a été expulsée de son corps, l’esprit de Ciri revient dans le monde réel.

Geralt lui dit d’utiliser ses pouvoirs pour bannir les monstres à travers le monolithe dans le royaume d’où ils viennent, étant donné qu’elle avait la capacité de les amener dans leur monde en premier lieu.

Les sorceleurs se sont regroupés pour combattre Ciri alors qu’elle était possédée (Photo: Netflix)

Ce faisant, Ciri se transporte accidentellement, Yennefer et Geralt dans un autre plan, qui ressemble à un paysage infernal absolu.

Venant elle-même d’un autre royaume, Voleth Meir quitte le corps de Yennefer, alors que la « chasse sauvage » – une horde de soldats démoniaques écrivant sur des chevaux tout aussi terrifiants – appelle Ciri à les rejoindre, en tant que « l’enfant du sang des anciens, le -fille aux yeux du chaos’.

Cependant, Ciri parvient à se transporter avec ses deux compagnons à Kaer Morhen à temps.

Non seulement cette tournure des événements fait allusion à la meilleure compréhension que les téléspectateurs auront du pouvoir et du destin de Ciri au cours de la troisième saison, mais la disparition de Voleth Meir entraîne également la capacité de Yennefer à utiliser la magie de retour.

Le maître méchant est révélé

Une chose que Geralt ne pouvait pas comprendre était le fait que Nilfgaard savait depuis le début que Ciri avait un pouvoir spécial en elle.

Ce qu’il ne savait pas – un fait qui n’a été révélé que lors du dernier plan de la saison deux – c’est que son père, que l’on croyait être le père Duny (Bart Edwards), est en fait la personne qui tire les ficelles.

Comme les fans s’en souviendront, lorsque Geralt a revendiqué la loi de la surprise lors du mariage de la mère de Ciri, Pavetta, Duny – son amant – avait été maudit pour avoir l’apparence d’un hérisson.

Il est clairement un homme de peu de pitié, disant qu’il a ordonné la mort du bébé de Francesca, qui à son tour a décidé d’assassiner des bébés humains dans son chagrin.

Cahir (Eamon Farren), le commandant de l’armée nilfgaardienne, suivait ses ordres dans sa poursuite de Ciri, alors que les téléspectateurs se rendent compte que Duny est la seule et unique Flamme Blanche, l’empereur de Nilfgaard.

Ce que la Flamme Blanche a prévu pour sa fille reste à voir.

Y aura-t-il une troisième saison ?

Heureusement, une troisième saison de The Witcher a déjà été confirmée.

Même s’il faudra un certain temps avant que les fans puissent voir ce que les créateurs de la série ont concocté, les théories tourbillonnent déjà sur la suite de l’histoire.

The Witcher est disponible pour regarder sur Netflix.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();