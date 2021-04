The Witcher saison 2 sera présenté en 2021 | Divertissement

La deuxième saison de The Witcher sur Netflix termine son tournage, et confirme sa première pour 2021, en adaptant Le sang des elfes, le quatrième livre.

Le tournage de la deuxième saison de The Witcher sur Netflix est déjà terminé, et c’est confirmé sa première en 2021. Pour fêter ça, ils ont partagé une nouvelle vidéo des coulisses, nous donnant un premier aperçu de ce que cette saison nous réserve.

Lauren Schmidt Hissrich, le showrunner de la série, explique que cela fait plus d’un an que la production de la saison a commencé (la première est sortie en décembre 2019), dont le tournage a duré 158 jours. Un tournage qui a eu lieu entièrement pendant la pandémie de coronavirus, avec toutes les difficultés que cela implique.

Cela ne les a pas empêchés d’avoir jusqu’à trois unités d’enregistrement, en 15 emplacements, avec jusqu’à 89 interprètes et plus de 1 200 employés. La vidéo montre plus de scènes dans des forêts sombres, mais aussi une grande prairie pleine de chevaux, où nous nous attendons à plus de rencontres avec des monstres. Récemment, de nouveaux membres de la distribution ont été annoncés.

Bien sûr, il semble que le tournage du Série The Last of Us ce sera encore plus long …

La saison 2 de The Witcher n’aura pas le temps de sauts du premier, donc ça va (nous supposons) plus facile de suivre le premier (qui devait être commandé “a posteriori”). La saison adaptera le livre Le sang des elfes par Andrzej Sapkowski, le troisième livre à paraître, en 1994, mais quatrième dans la chronologie. Embrouillé? Nous expliquons ici dans quel ordre vous devez lire tous les livres de The Witcher, au cas où vous voudriez vous divertir avant la première de la saison.

