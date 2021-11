The Witcher Saison 2 sur Netflix : date de sortie et plus sur la série fantastique

Le sorceleur est devenu l’une des plus grandes séries télévisées originales de Netflix de tous les temps lors de ses débuts en décembre 2019. La série fantastique sur le thème de la maturité, basée sur les romans les plus vendus de Witcher et les jeux vidéo populaires, était une énorme vitrine pour son acteur principal, Henry Cavill. Il a montré qu’il était plus qu’un « super » homme avec son maniement de l’épée et ses combats avec des monstres. Mais depuis cette première saison, nous attendons la deuxième saison avec une grande impatience. Nous approchons enfin de la saison 2 de The Witcher sur Netflix.

Voici tout ce que nous savons sur la série, y compris sa date de sortie, le nombre d’épisodes, les détails de l’intrigue annoncés et plus encore. Vous pouvez vous inscrire à Netflix en cliquant sur le lien ci-dessous :

Netflix

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

The Witcher Saison 2: Faits rapides

Avant de parler de la saison 2 et de donner nos prédictions, vous pourriez être curieux de savoir quand The Witcher Season 2 arrive et d’autres détails juteux. Ci-dessous, nous avons répondu à certaines de ces questions pour vous :

Q : Quand la saison 2 de The Witcher sur Netflix est-elle lancée ?

R : La série sortira sa deuxième saison le 17 décembre 2021

Q : Quel est le nombre d’épisodes de la saison 2 de The Witcher ?

R : Comme la saison 1, la deuxième saison comprendra huit épisodes.

Q : Y aura-t-il une troisième saison ?

R : Oui. Netflix a déjà renouvelé la série. La saison 3 de The Witcher devrait entrer en production plus tard en 2022.

De quoi sera question la saison 2 de The Witcher 2 ?

Nous savons quand cela arrivera, mais de quoi sera question la saison 2 de The Witcher ?

La fin de la première saison a vu le personnage principal, le « Witcher » (chasseur de monstres) Geralt de Rivia enfin rencontrer la femme qu’il est destiné à protéger et à guider, la princesse déposée Cirilla (jouée par Freya Allan). La deuxième saison montrera Geralt et Ciri ensemble alors que Geralt l’emmène dans sa maison d’enfance de Kaer Morhen.

Pendant ce temps, l’autre personnage majeur de la première saison, la sorcière Yennefer (Anya Chalotra) s’est battue contre l’armée nilfgaardienne à la bataille de Sodden Hill à la fin de la première saison, avant de disparaître. On dirait maintenant qu’elle est maintenant prisonnière du mage nilfgaardien Fringilla. Que va-t-il lui arriver et retrouvera-t-elle Geralt ?.

Vous pouvez également vous attendre à voir d’autres personnages de retour pour la saison 2, y compris le barde chanteur préféré de tous, Jaskier (Joey Batey). Nous pouvons également nous attendre à voir de nouveaux personnages, dont Dijkstra, interprété par Graham McTavish d’Outlander. Un autre nouveau personnage est Nivellen, joué par Kristofer Hivju, mieux connu pour son rôle de Tormund Giantsbane dans une autre grande série fantastique, Game of Thrones.

C’est quoi ce discours sur les spin-offs ?

Netflix ne perd pas de temps à développer The Witcher dans un certain nombre de projets différents pour élargir son univers.

L’un des spin-offs, le long métrage d’animation The Witcher: Nightmare of the Wolf, est déjà disponible en streaming sur le service. C’est une préquelle centrée sur le mentor de Geralt, Vesemir. Un deuxième film d’animation est en préparation, tout comme une série animée pour un public plus jeune. Enfin, il y a The Witcher: Blood Origin, une série d’action en direct qui se déroule plus de 1 000 ans avant la série principale. Il montrera les origines de The Witchers. Il est actuellement en tournage et pourrait faire ses débuts sur Netflix en 2022.

commentaires