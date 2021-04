The Witcher Season Two Premiere Set pour 2021 ⋆ .

The Witcher, la série à succès Netflix avec Henry Cavill, devrait revenir sur nos petits écrans cette année, selon le service de streaming! La nouvelle est venue juste au moment où The Witcher a terminé le tournage de la deuxième saison de la série. Henry Cavill a été vu sur le Twitter officiel de The Witcher terminant le tournage et entrant maintenant en post-production.

En outre, une vidéo des coulisses célébrant la fin du tournage de la saison deux a été publiée. Il montre Henry remerciant les acteurs et l’équipe qui ont rendu cette saison possible au milieu d’une pandémie mondiale, avec des applaudissements. Henry et toute l’équipe ont été vus portant des masques faciaux, montrant à quel point ils ont pris soin de nous apporter une autre saison de ce spectacle.

Lauren Schmidt Hissrich, le showrunner, appelle ensuite une conclusion sur la deuxième saison de The Witcher dans la vidéo des coulisses. Via une voix off et des prises de vue dans divers endroits effrayants et froids, elle raconte le voyage difficile qui les a amenés à revenir et à terminer le tournage de la saison deux. Ils ont tourné pendant 158 ​​jours dans 15 lieux avec 89 membres de la distribution et plus de 1200 membres d’équipage.

Et quand la saison deux de The Witcher reviendra, nous verrons ce qui se passe avec Geralt of Rivia, Yennefer, Jaskier et Ciri. Après la bataille de Sodden Hill, nous nous sommes demandé où iraient nos favoris, Yennefer se sacrifiant et Geralt et Ciri se retrouvant enfin. Et c’est incroyable de penser que cette année, nous le saurons.

